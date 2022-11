God of War Ragnarök se stylovým hrníčkem zdarma na CZC

8. 11. 2022 17:51 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Do fantastického univerza plného severských bohů i krvelačných draugrů se hráči po celém světě vydají už ve středu 9. listopadu. God of War Ragnarök se podle dosavadních recenzí a celkového hodnocení na agregátoru Metacritic profiluje jako horký kandidát na hru roku. Na Games.cz si novinka v recenzi Šárky Tmějové vysloužila vynikající hodnocení 9/10. Pokud si další dobrodružství Kratose a jeho syna Atrea nechcete nechat ujít, objednávejte nyní hru v internetovém obchodě CZC a k nákupu dostanete unikátní modrobílý cestovní hrneček s motivem hry jako dárek.

Hrnek s motivem hry získají exkluzivně zákazníci CZC.cz, není možné jej zakoupit samostatně

Devět světů navštivte s plecháčkem v kapse

Pokračování úspěšného rebootu série navazuje na příběh God of War (2018) zhruba tři roky po posledních velkých překvapeních z konce předchozího dílu. Atreus alias Loki tak pomalu ale jistě míří do puberty, má ještě více otázek, než si pamatujeme, a na Kratose kromě soubojů se sekerou Leviathan či legendárními Čepelemi chaosu čekají další otcovské povinnosti. Mýtický Ragnarök alias konec světa tak, jak jej známe, se navíc blíží a Fimbulská zima, která zamrazila Midgard, je doslova v plném proudu. Dokáží oba hlavní hrdinové, doprovázeni oblíbenými společníky z předchozího dílu, získat potřebné odpovědi a nastávající zkázu odvrátit?

Pokud si hru God of War Ragnarök objednáte na CZC, dostanete zdarma jako dárek stylový plecháček s logem hry na jedné straně a vlkem a medvědem na druhé. Doma s ním uděláte parádu při každé herní party, praktický je ale hlavně na cestách. A nemusíte ani – na rozdíl od Kratose a Atrea – putovat až na konec světa. Naši hrdinové budou v novém díle God of War cestovat napříč Devíti světy, které snad ani nemohou být krásnější a zároveň odlišnější. Těšit se tak můžete například na říši ohně Muspelheim, trpasličí království Svartalfheim, elfské útočiště Álfheim nebo temný Helheim, do kterého jsou posílány duše těch, kteří pozemský svět opustili nečestnou smrtí.

V každém z navštívených světů čeká na protagonisty část do skládanky hlavního příběhu i nápadité vedlejší úkoly, které mohou proměnit ráz vyprávění

Užijte si Ragnarök již 9. 11. mezi úplně prvními

Hra bude všem zákazníkům internetového obchodu CZC odesílána tak, aby v den vydání 9. listopadu byla k dispozici, ať už skrze vybraného dopravce, nebo připravena k odběru na zvolené pobočce. Pokud si navíc objednáte Launch edici hry, můžete se těšit na dodatečný digitální obsah v podobě Kratovy zbroje napadaného sněhu a Atreovy tuniky napadaného sněhu.

God of War Ragnarök vychází pro platformy PlayStation 4 a PlayStation 5. Cena hry je 1699 Kč, respektive 1799 Kč pro nejnovější generaci konzolí z rodiny PlayStation od společnosti Sony. V České republice si novinka od kalifornského studia Santa Monica vysloužila nadstandardní péči ze strany vydavatele a na hráče tak čeká kompletní lokalizace veškerých textů do mateřského jazyka.

Získejte dodatečný digitální obsah k objednávce Launch edice