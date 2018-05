Gianluigi Buffon vstoupil do světa World of Tanks PC

- Komerční sdělení / PR autor: Inzerce

Fotbalová ikona Gianluigi “Gigi” Buffon spojuje své síly s herní společností Wargaming, aby se stal tváří masivní reklamní kampaně u příležitosti uvedení italských tanků ve hře World of Tanks PC.

Buffon se tak stává velvyslancem značky, která ve světě počítačových her patří k těm největším a nejznámějším. Fotbalista navíc propaguje řadu italských tanků v naprosto úžasném videu, které prozrazuje, že fotbalista nebude jen tak obyčejnou tváří. Jeho zapojení lze totiž vidět přímo ve hře. World of Tanks a fotbalová ikona, to vše je zkombinované s emocemi a vášní pro fotbal a počítačové hry.

Slavný fotbalista se ve hře objevuje jako velitel tanku, který je samozřejmě k dispozici jen a pouze pro italské tanky.

„World of Tanks a fotbal se mohou někomu zdát jako velmi zvláštní spojení, ale věřte mi, tak tomu rozhodně není,“ vysvětluje publishing director World of Tanks Anton Pankov. „Ať už hrajete 15 proti 15 v naší hře, nebo 11 proti 11 na fotbalovém hřišti, vždy se jedná o týmovou práci. Potřebujete mít v pořádku hlavu posazenou na ramenou, protože správná strategie a taktika jsou rozhodující pro dosažení vítězství. A právě tohle je jádrem, které nás spojuje s legendárním Buffonem a přirozeně se hodí k uvedení italských tanků.“

„Vždycky jsou zde připraveny nějaké výzvy, které vás mohou srazit, ale vaši spoluhráči jsou zde, aby vás podpořili. A mít v záloze několik tanků po vaším velením, tak je život vždycky o něco lehčí,“ říká Gianluigi Buffon. „Pokud si myslíte, že na to máte, tak se ke mně připojte ve World of Tanks.“

World of Tanks PC je jedna z nejpopulárnějších her na světě s více než 160 milióny hráči.

Komunita hráčů navíc miluje historii, spolupracuje v boji a společnými silami zdolávají překážky. S vydáním italských tanků ve World of Tanks na fanoušky čeká nová cesta plná objevování a Buffon jim bude stát po boku.