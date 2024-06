GeForce Now nebo výkonné herní PC? S dobrým internetem je to skoro jedno

19. 6. 2024 16:54 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Málokterý průmysl je tak dynamický jako ten herní a máloco to v herním průmyslu reprezentuje tak důkladně, jako cloudové technologie. Skrze ty si nemusíme jen synchronizovat uložené pozice napříč zařízeními, ale, jak všichni dobře víme, můžeme tak i hrát. Cloudové hraní, respektive streamování her přitom není nic nového. Je tady už řadu let a tou největší stálicí a stabilním pilířem v téhle budoucnosti je služba GeForce NOW od Nvidie.

GeForce NOW totiž nabízí přístup k hraní na tom nejvýkonnějším hardwaru bez nutnosti do takto drahého hardwaru investovat. S dobrým internetem zvládnete skrze GeForce NOW hrát ty nejnovější pecky v té nejlepší kvalitě, včetně technologie RTX.

Pojďme se tak společně stručně podívat na pět her, které jsou nejen že dobré a dostupné v rámci GeForce NOW, ale které také těží právě z RTX: Cyberpunk 2077, Portal with RTX, Far Cry 6, Avatar: Frontiers of Pandora a Diablo IV. V každé z těchto her můžete strávit hromadu hodin kvalitní zábavou a v každé se můžete kochat krásnými efekty, které umí RTX vykouzlit.

Co je GeForce NOW?

Pokud vás náhodou GeForce NOW minula, stojí za připomenutí, že jde o špičkovou cloudovou herní službu Nvidie, která promění téměř jakékoli zařízení ve vysoce výkonnou herní sestavu.

Díky využití výkonných serverů vybavených špičkovými grafickými kartami Nvidie umožňuje GeForce NOW hráčům streamovat jejich oblíbené tituly v ohromující kvalitě a obejít se tak bez nákladných upgradů hardwaru. Kdo hledá nejen surový výkon, ale i flexibilitu a finanční dostupnost, už nemusí hledat dál.

GeForce NOW využívá pokročilou technologii cloudového streamování, která v reálném čase přenáší hry ze vzdálených serverů do vašeho zařízení. Služba funguje na základě sítě výkonných datových center strategicky rozmístěných po celém světě, což zajišťuje nízkou latenci a optimální výkon. Tato infrastruktura umožňuje bezproblémové hraní a okamžitý přístup k rozsáhlé knihovně her, a to vše při zachování minimálních požadavků na váš hardware.

Jednou z hlavních výhod GeForce NOW je její dostupnost; hráči mohou hrát nejnovější tituly se špičkovou grafikou na různých zařízeních, od skromných notebooků až po chytré telefony. Služba nabízí cenově výhodnou alternativu k tradičním herním sestavám a eliminuje potřebu častých a nákladných upgradů hardwaru. GeForce NOW navíc udržuje uživatele na špici herních technologií, protože poskytuje pravidelné aktualizace a přístup k nejnovějším technologiím Nvidie bez jakýchkoli překážek.

Níže jmenované hry jsme testovali na nejvyšší dostupné úrovni GeForce NOW, tedy Ultimate. Levnější úrovně služby nabízí nižší podporované rozlišení, menší snímkovou frekvenci a další drobnosti. V rámci bezplatného stupně si můžete vyzkoušet hry ve stejné kvalitě jako u středního stupně Priority na hodinu, ovšem bez RTX technologií, které jsou vyhrazeny nejvyšší úrovni Ultimate. Užitečný přehled všech výhod každé úrovně služby najdete tady.

RTX? Máme!

RTX je sada technologií v čele s ray tracingem, které jsou akcelerovány na grafických kartách GeForce RTX a patří mězi ně i DLSS a DLAA, nebo Nvidia Reflex, který lze ovšem využít i ně některých starších kartách. RTX je obecně vzato revoluční revoluční sada grafických technologií Nvidie, které simulují fyzikální chování světla a přináší tak do her vykreslování v reálném čase v prakticky filmové kvalitě.

Přesným zobrazením stínů, odrazů a globálního osvětlení RTX proměňuje herní prostředí, a to je právě díky RTX ještě více realistické a pohlcující. Služba GeForce NOW si s touto technologií na své úrovni Ultimate poradí levou zadní, což hráčům umožňuje zažít působivou vizuální věrnost bez nutnosti používat drahý lokální hardware.

Hry taky

Ale dost už obecných řečí, pojďme si posvítit na konkrétní hry. Především na jejich vizuální aspekty, na jejich implementaci RTX a na to, jak se vlastně hrají na GeForce NOW. Konkrétně se podíváme na Cyberpunk 2077, Portal with RTX, Far Cry 6, Avatar: Frontiers of Pandora a Diablo IV. Pestrá směsice, která umí RTX i prověřit díky uzavřeným prostorům, obrovským rozlehlým pláním, husté městské zástavbě i ještě hustější a pestré džungli.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 využívá technologii RTX k vizuálně ohromujícímu ztvárnění Night City a využívá ray tracing v reálném čase pro odrazy, stíny, difuzní osvětlení a ambientní okluzi. Výsledkem je realističtější prostředí s dynamickým osvětlením a odrazy, které výrazně zvyšují estetickou přitažlivost hry.

Hraní Cyberpunk 2077 na GeForce NOW se zapnutou technologií RTX nabízí vizuální zážitek, který se téměř vyrovná zážitku na špičkovém herním počítači. Odrazy v kalužích, skleněné povrchy budov a skoro všudypřítomná neonová světla díky RTX ožívají a dodávají kyberpunkovému světu hloubku a realismus. GeForce NOW umí tyto efekty podat s působivou čistotou, zachováním plynulé snímkové frekvence a minimální latence, a to i na méně výkonných zařízeních.

Špičkový herní počítač přirozeně poskytuje vyšší výkon díky dedikovanému lokálnímu hardwaru. Rozdíl ve vizuální kvalitě mezi GeForce NOW a drahým herním počítačem je však pro většinu hráčů marginální. Cloudová služba se drží dobře, poskytuje téměř identické efekty RTX a udržuje konzistentní výkon, což z ní dělá životaschopnou možnost, jak si užít parádní vizuální efekty Cyberpunku 2077 na nejvyšší nastavení. Bez nutnosti investovat do drahého hardwaru.

Technologie RTX má v Cyberpunk 2077 velký smysl díky tomu, že jeho ikonické město tak působí živěji a autentičtěji. Realistické osvětlení a stíny vytvářejí pocit hloubky a atmosféry, zatímco odrazy dodávají futuristickému prostředí vrstvu věrohodnosti. Tato vizuální vylepšení vtáhnou hráče hlouběji do příběhu a prostředí a díky GeForce NOW tak můžete okusit tu nejlepší verzi Night City jen za nízkou cenu předplatného.

Za zmínku stojí také technologie upscalingu jménem DLSS, díky které Nvidia zvládá snímkovou frekvenci, a to bez dopadů na výkon. V náročném otevřeném světě Cyberpunku 2077 je pak DLSS v kombinaci s technologiemi RTX absolutní pohádkou. GeForce NOW Ultimate v podstatě simuluje výkonný herní počítač s grafickou kartou GeForce 4080, tudíž zapnuté DLSS dále jen zvyšuje nejen vizuální komfort, ale také snímkovou frekvenci, která se ani v těch nejakčnějších scénách necuká a drží jako přibitá. Konkrétně v neonových ulicích Night City je nárůst výkonu díky DLSS neocenitelný, neboť jak asi tušíte, dostat se v Cyberpunku 2077 do zběsilé honičky, nebo rychlé přestřelky, není vůbec těžké. Špičková vizuální stránka hry tak potom díky DLSS kouzlí dokonale plynulé scény a pokud vám to stíhá internet, jde o další pozvednutí zážitku zase o kus dál. V praxi tak snímková frekvence nepadala pod krásně plynulých 60fps ani v těch nejintenzivnějších scénách a v těch běžných bez problémů sebevědomě atakovala trojcifernou hranici.

Portal with RTX

Z rozlehlých uliček velkoměsta do skoro až klaustrofobního laboratorního prostředí. Portal with RTX představuje novou a značně přeleštěnou podobu téhle logické klasiky s plnou podporou ray tracingu, která přináší novou úroveň realismu a vizuální věrnosti do ikonického prostředí. Technologie RTX se hojně využívá pro odrazy v reálném čase, globální osvětlení a vylepšené stíny, čímž se sterilní testovací komory mění na vizuálně bohaté prostory, které dynamicky reagují na fyziku a osvětlení hry.

Na GeForce NOW představuje Portal with RTX ohromující vylepšení oproti původní hře a předvádí odrazy a osvětlení, které čistému klinickému prostředí hry dodávají hloubku a realismus. Odrazné povrchy, jako jsou elegantní stěny a kovové panely, přesně odrážejí okolí a vytvářejí pohlcující zážitek a řešení hádanek je díky nic o to zajímavější. Navzdory složitosti efektů se GeForce NOW daří zajistit plynulé hraní s minimální latencí, což zajišťuje, že si můžete vychutnat vylepšené vizuální efekty bez kompromisů a neřešit tak výkon – o ten se postará GeForce NOW.

Při srovnání se špičkovým herním počítačem si vizuální zážitek na GeForce NOW drží solidní úroveň. Ačkoli výkonný PC může ze své podstaty poskytovat o něco ostřejší textury a konzistentnější snímkovou frekvenci, rozdíl je na dobrém internetovém připojení nepatrný a při běžném hraní, alespoň pro běžné hráče, často nepostřehnutelný.

Technologie RTX proměňuje Portal with RTX tím, že vylepšuje atmosféru a vizuální soudržnost hry. Díky odrazům v reálném čase je prostředí nejen věrohodnější, ale také pomáhá při hraní tím, že poskytuje vizuální náznaky a nápovědy. Globální osvětlení zlepšuje dynamiku světel, takže přechod mezi jednotlivými oblastmi je plynulejší a přirozenější. Celkovým výsledkem je poutavější a vizuálně působivější zážitek, který zůstává věrný duchu původní hry a zároveň využívá moderní grafické vymoženosti.

Neuvěřitelné scény tady opět čaruje i technologie DLSS, která společně s Ray Reconstruction posouvá Portal with RTX na zcela novou úroveň. Ray Reconstruction řeší v Portal with RTX skvrnité světelné efekty, světelné artefakty a nekvalitní odrazy. V odrazech pak umí rozpoznat vzory a díky pokročilým technologiím umělé inteligence udržuje obraz stabilní, zatímco generuje vysoce věrné odrazy. Odrazy klinicky čistých laboratorních místností jsou křišťálově čisté, plné jemných detailů, a to všechno s technologiemi RTX udržovalo snímkovou frekvenci bez problémů mezi 70 – 90 fps.

Far Cry 6

Far Cry 6 využívá technologii RTX k vylepšení rozsáhlého prostředí nádherného exotického ostrova Yara. Hra používá ray tracing pro odrazy a stíny, což poskytuje realističtější zobrazení rozmanité krajiny už tak krásného tropického ostrova. Technologie RTX také vylepšuje systém dynamického osvětlení a dodává přírodnímu i městskému prostředí na autentičnosti.

Hraní hry Far Cry 6 skrze GeForce NOW se zapnutou technologií RTX je v praxi vizuálně bohatý zážitek, který dokáže zachytit živost a rozmanitost Yary téměř stejně jako výkonné PC. Odrazy paprsků na vodních plochách, lesklých površích, a dokonce i na vozidlech vytvářejí realističtější svět. Dynamické stíny vrhané hustou zelení a detailní architekturou pak celý zážitek jen umocňují a člověk se do tamního odboje dokáže vžít o to víc. Tropické dobrodružství ve Far Cry 6 si tak můžete užít i bez výkonného hardwaru, který by byl na něco takového nutný.

Vizuální zážitek na GeForce NOW je v praxi velice věrný a bez problémů srovnatelný. I když výkonný počítač může nabídnout o něco vyšší snímkovou frekvenci a jemnější detaily textur, většina hráčů s dobrým připojením rozdíl nejspíš nepozná. GeForce NOW si zachovává konzistentní a vysoce kvalitní vizuální prezentaci.

Vylepšené světelné efekty vytvářejí dynamičtější a věrohodnější svět, kde souhra světla a stínu dodává hloubku denním i nočním cyklům. Díky tomu všemu je pak plížení se s lukem v hustém křoví tropické Yary maximálně atmosférické, ať už hrajete na výkonném PC, nebo skrze GeForce NOW třeba na pouhém pracovním notebooku.

Avatar: Frontiers of Pandora

Nedávný Avatar: Frontiers of Pandora využívá technologii RTX, která hráče plně vtáhne do exotického světa Pandory plného hustých džunglí. Hra využívá ray tracing v reálném čase pro odrazy, globální osvětlení a stíny, čímž vytváří vizuálně ohromující bohaté prostředí, které zachycuje nadpozemskou krásu a složitost mimozemského ekosystému. Technologie RTX také vylepšuje atmosférické efekty, takže svět Pandory působí živěji.

Na GeForce NOW nabízí Avatar: Frontiers of Pandora se zapnutou technologií RTX mimořádný vizuální zážitek, který oživuje bohatou krajinu a komplexní detaily Pandory. Odrazy paprsků na vodních plochách, bioluminiscenční rostliny a kovové struktury dodávají vrstvě realismu nový rozměr. Globální osvětlení zajišťuje dynamickou interakci světla s prostředím, vrhá realistické stíny a v už tak bohatém a komplexním prostředí atraktivní Pandory vytváří nový pocit hloubky. GeForce NOW přináší tato vizuální vylepšení s působivou věrností a zachovává plynulý výkon a minimální latenci i na méně výkonných zařízeních.

Při srovnání s nabušeným herním počítačem je vizuální zážitek na GeForce NOW prakticky srovnatelný. Ačkoli opravdu nadupaný počítač může poskytovat o špetku vyšší snímkovou frekvenci a jemnější detaily, v kontextu celkového herního zážitku je tento rozdíl téměř zanedbatelný. GeForce NOW poskytuje konzistentně vysoce kvalitní vizuální prezentaci, díky níž působí mimozemský svět Pandory stejně pohlcujícím a vizuálně velkolepým dojmem. Cloudová služba kopíruje zážitek ze špičkové RTX a poskytuje přístup k ohromující grafice bez nutnosti drahého hardwaru.

Technologie RTX výrazně zvyšuje pohlcující zážitek v Avatar: Frontiers of Pandora tím, že svět propracovaný svět Pandory ožívá s nebývalými detaily a realističností. Ray tracing v reálném čase umožňuje přesné odrazy a stíny, které jsou klíčové pro vytvoření věrohodného mimozemského prostředí. Vylepšené globální osvětlení zajišťuje dynamickou interakci osvětlení s různorodou krajinou a bioluminiscenční flórou a dodává každé scéně hloubku a atmosféru. Tato vizuální vylepšení vtáhnou hráče hlouběji do příběhu a prostředí hry, takže průzkum Pandory je poutavější a vizuálně přínosnější.

Diablo IV

Hraní Diablo IV na GeForce NOW se zapnutou technologií RTX jasně vylepšuje vizuální zážitek ze hry a zvýrazňuje i ty nejmenší detaily temného fantasy prostředí Sanctuary. Odrazy paprsků na mokrých površích, jako jsou podlahy kobek a kalná voda, umocňují atmosférické napětí hry.

Stíny vrhané blikajícími pochodněmi a gotickými stavbami dodávají hloubku a realističnost, díky čemuž je každé prostředí ještě pestřejší. GeForce NOW tato vizuální vylepšení efektivně zprostředkovává s konzistentním výkonem a bez zaškobrtnutí, což zajišťuje, že hra zůstává plynulá a svižná i během intenzivních bojových sekvencí o desítkách monster, kterými je Diablo dobře známé.

Ve srovnání s našlapaným herním počítačem se vizuální kvalita GeForce NOW působivě blíží. Ačkoli špičkový počítač může nabídnout o něco lepší snímkovou frekvenci a detailnější textury, v praxi je rozdíl minimální. Efekty RTX na kartě GeForce NOW poskytují srovnatelnou úroveň detailů a pohlcení, díky čemuž je temný svět Diablo IV stejně poutavý.

Technologie RTX významně zlepšuje pohlcující zážitek v Diablo IV tím, že temnému a atmosférickému světu hry dodává novou vrstvu realismu a detailů. Sledování paprsků v reálném čase umožňuje přesnější odrazy a stíny. Vylepšená okluze prostředí zajišťuje přirozenější interakci světla se složitou gotickou architekturou a drsnou krajinou, což každé scéně dodává větší hloubku i rozměr. Taková vizuální vylepšení vtáhnou hráče hlouběji do temného příběhu a prostředí hry, takže každé setkání s démonickými silami je intenzivnější a vizuálně působivější. Díky RTX nabízí Diablo IV na GeForce NOW skutečně pohlcující a atmosférický herní zážitek, který se vám nebude cukat ani v těch nejšílenějších scénách.

Za málo peněz hodně muziky

Při porovnání výkonu GeForce NOW se špičkovými herními počítači jsou rozdíly ve vizuální kvalitě RTX a celkovém herním zážitku překvapivě minimální. GeForce NOW vyniká v poskytování konzistentní, vysoce kvalitní grafiky a využívá výkonné cloudové servery k replikaci výkonu těch nejlepších herních sestav. Hlavní výhoda GeForce NOW spočívá v její dostupnosti a cenové výhodnosti; umožňuje hráčům užívat si vizuální efekty vylepšené o RTX bez nutnosti drahého upgradu hardwaru.

Je pravdou, že jsme se při testování ve výjimečných případech setkali s drobnými zaškobrtnutími internetového připojení. V takových situacích upřednostní GeForce NOW plynulost hraní před vizuální kvalitou a zcela ojediněle šla na pár vteřin kvalita streamovaného obrazu trochu dolů. Na poli desítek odehraných hodin šlo ale jen o výjimečné případy.

Plnohodnotný a výkonný herní počítač tak stále nabízí jasný nekompromisní a trvale konzistentní zážitek, nicméně v kontextu dostupnosti, flexibility a samozřejmě nesrovnatelné ceny vítězí zcela jasně univerzálnější, a především dostupnější služba GeForce NOW.

Dostupné hraní v nejvyšší kvalitě

GeForce NOW představuje skvělou alternativu pro hráče, kteří chtějí vyzkoušet technologii RTX, aniž by museli investovat do špičkového herního počítače. Schopnost služby poskytovat ohromující vizuální efekty a plynulý výkon z ní dělají vynikající volbu, zejména pro ty, kteří mají spolehlivé připojení k internetu.

Jestliže máte přebytečné vyšší desítky tisíc a jste ochotni je investovat do super výkonného herního počítače s nejnovějšími a nejvýkonnějšími grafickými kartami GeForce od Nvidie, je volba jasná a není se moc o čem bavit – lokální hraní pořád nabízí nekompromisní kvalitu za každých podmínek.

Jestliže ale peníze nějakým způsobem řešíte a do výkonného stroje nechcete či nemůžete investovat, je služba GeForce NOW výbornou alternativou. Za pár stovek měsíčně totiž můžete mít své vlastní „virtuální PC“ na té nejvyšší úrovni a hrát tak bez problémů ty nejnovější pecky v nejvyšším nastavení. A to prakticky bez ohledu na zařízení, tudíž postačí klidně slabší notebook, nebo starší herní PC.

GeForce NOW nemusí být jen primární herní službou pro majitele nevýkonných pracovních notebooků či počítačů. Poslouží skvěle i jako alternativa například k hernímu notebooku s grafickou kartou Nvidia GeForce 4050, nebo s jakoukoliv starší grafickou kartou, která už novější tituly nezvládá. Stejně tak si můžete službu GeForce NOW Ultimate předplatit třeba jen na měsíc, pokud chcete ojediněle vyzkoušet tu nejnovější AAA hru, která by vám na vašem lokálním hardwaru třeba nemusela běžet v tom nejvyšším nastavení.