Focal Bathys MG – Brown Velvet, návrat krále?

22. 4. 2025

Je Velký pátek, který je pro mě letos opravdu velký. Velký je pro mě z jiného důvodu, než jsou jarní svátky zmrtvýchvstání. I když, o částečnou reinkarnaci s vzdáleně jedná, jen s tím rozdílem, že předchozí inkarnace stále žije. V pondělí konečně dorazila nová sluchátka Focal Bathys MG, která nejsou nástupcem vyhlášeného modelu Bathys, nýbrž jeho vylepšeným klonem.

Sedím tu s notebookem na klíně a vedle mě leží iPad Pro s USB-C/Thunderbolt portem. Do něj je připojený certifikovaný Thunderbolt 4 USB-C kabel, kdy druhý konektor je zapojen do nových Focal Bathys MG. Sluchátka mě již týden nutí ke každodennímu poslechu díky zachování jejich funkce integrovaného DAC. Jsem doma, kabel je 1,5 m dlouhý a nepřekáží mi. Stojí mi za to poslouchat streamovací službu TIDAL přes kabel, protože si chci vychutnat všechnu tu Hi-Res kvalitu bezztrátových nahrávek, kterou nabízí.

A opět poslouchám devět let starý „singl“ s názvem Bulbo, pojmenovaný podle prostřední ze tří skladeb na něm obsažených. Singl má na svědomí vydavatelství PLATON RECORDS a evidentně věděli, co dělají. Je to deska, kterou používám celkem často jako první, protože v těch třech skladbách je téměř všechno, co můžete slyšet. Má ji na svědomí uskupení FEATHERED SUN, Jo.Ke, Chris Schwarzwälder, Raz Ohara, Johannes Laumer a Nu. Je to taková pozvolná směsice beatů, zvuků, nástrojů, vokálů, pro základní představu ideální.

Čím se tedy Bathys MG liší od původních Bathysů?

Hned při rozbalení si všimnete, že krabicí. Není to ta lakovaná kartonová škatule s magnetickou chlopní, která byla ekologicky náročná a většina kupujících ji stejně hned vyhodila. Je to ekologicky a designově působivý výlisek z recyklátu, který projde třídírnou odpadu jako nůž máslem. Takže zeleně smýšlející zodpovědní si mohou přidat jeden bod. Pak je to metalicky hnědá barva, od matné hnědé na nových náušnících v pravé kůži s novou pěnou uvnitř, přes lesklé části držáků mušlí z klasicky perfeorovaného kovu, tedy místy hliníku, místy hořčíku. Říkám klasicky s ohledem na původní Bathysy, neboť jsou to stejné různě veliké oválné otvory. Ovládací prvky zůstaly stejné, na stejných místech.

Zmínil jsem kožené náušníky s novou pěnovou výplní. Pokud jen tak sedíte a pracujete, nebo lelkujete, po sedmi hodinách poslechu máte lehce zamlženo na boltcích, ale nic, díky čemu bych se bál jet autobusem. Co ovšem kvituji, je jejich schopnost utěsnit okolí měničů proti okolnímu ruchu. A druhé obrovské plus je jejich poddajnost a měkkost. I s nasazenými brýlemi jsem necítil žádný diskomfort. Navíc mám pocit, že jsou buď náušníky, nebo rozsah mostu trochu větší, protože sluchátka mnohem lépe sedí na mé veliké hlavě. A možná i tlak na uši a rozložení hmotnosti je příjemnější, než u původních Bathysů.

zdroj: Avitsmart

A teď to nejdůležitější, což je označení MG. Mg je označení pro prvek Magnezium. A z tohoto kovu jsou vyrobeny měniče reproduktorů o průměru 40 mm s kopulí ve tvaru písmene „M“. Na rozdíl od Bathysů, které mají „pouze“ hořčíkovo-hliníkovou slitinu. Ve verzi MG je to již čistý hořčík a Focal si této technologie cení natolik, že měnič je Made in France.

Sluší se též dodat pár informací o řekněme trochu kontroverzních tématech. Takže ani tato verze, byť umožňuje propojení přes přiložený kabel do sluchátkového 3,5 mm jacku nemá pasivní režim, ne, ani tato verze neumí LDAC přenos zvuku. A ano, přiložený USB-C kabel slouží pouze k nabíjení, k propojení s počítačem, tabletem, nebo telefonem a využitím integrovaného DA převodníku budete potřebovat datový kabel s certifikací. K tomu poslouží jak klasický bílý kabel prodávaný od Apple, tak jakýkoliv stíněný USB-C kabel s certifikací Thunderbolt. Ale možná i nějaký levnější, nicméně nehledal bych řešení, které může kvůli pár stovkám degradovat, byť jen okrajově kvalitu zvuku. To při ceně sluchátek nedává moc smysl.

Co nám tedy magneziové měniče a změna ergonomie náušníků přináší zvukově?

Náušníky jsou schopny díky vynikající kombinaci materiálů luxusně kopírovat reliéf ušního boltce a vytvořit jedinečnou uzavřenou oblast mezi měničem a vašim ušním bubínkem. To má zásadní vliv na dvě věci, za prvé to poskytuje základní odhlučnění od okolí, čehož si všimnete při prvním střídání skladeb – každá písnička začíná „z ticha“. Prostě je ticho a najednou přijde první tón, je to silně návykové. Druhý aspekt je dokonalé prostředí pro vyšší akustický tlak. Ale nemluvím o tom nepříjemném tlaku co dělají třeba ANC pecky do uší, na tom poměru tlaku a komfortu dlouhého poslechu museli v laboratořích Focalu strávit dlouhé hodiny, protože je absolutně ohromující. Mám velkou hlavu a velké uši, takže mi boltce náušníky připlácnou k hlavě a netrpím tedy tím, že by mi vadila případná rezonance ochranné mřížky měniče.

Nevím, nakolik může mít utěsněnost před okolním světem vliv na hlasitost, ale jsem si téměř jistý, že i zde došlo ke změně o pár decibelů. Sluchátka umí hrát velmi nahlas, i přes BT připojení, což se v hlučném prostředí může hodit. Otázkou je, jak dlouho to vaše ušní bubínky vydrží. Pokud připojím iPAD pomocí USB-C kabelu a využiji integrovaného DAC, nad polovinu škály hlasitosti už to hraje hodně. Na druhou stranu samozřejmě chápu, že Du Hast od Rammstein, nebo Thunderstruck od AC/DC se prostě potichu poslouchat nedá. A i když dostanete nějaký záchvat a protáhnete si večer hlavu po těžkém dni nějakou diskotékovou hitparádou z osmdesátek, Bathys MG vám podají ten nejlepší výkon. Tak byla tato sluchátka sestrojena.

zdroj: Avitsmart

Pracoval jsem tvrdě, abych dosáhl rozehranosti před psaním tohoto pojednání. I když jsem se večer věnoval jiným věcem než poslechu hudby, nechal jsem je hrát zabalená do deky každý den, aby vydala všechno zlato, co ukrývají. A jsem si jist, že se rozehrála velmi rychle. Občas dostala i čočku pomocí tvrdé elektroniky, aby věděla, že svět je prostě tvrdej. A odměnou za to snažení jsou řádky, které vám teď mohu zprostředkovat.

S ohledem na materiál měniče, označení, ale i barvu se samozřejmě vkrádá myšlenka, co je srovnat s modelem Clear MG? A já osobně, opírajíc se o svoji paměť mohu s klidným svědomím říci: Jasně! Rozlišení, bohatost středního pásma i průzračnost na výškách jsou velmi podobné. Ale Clear MG jsou otevřená konstrukce a Bathys MG, stejně jako jejich starší bratr jsou konstrukce uzavřené. Tudíž, mají mnohem pevnější nižší středy a basy. Já vím, že to bude znít, jako bych se zbláznil a rovnou tomu zabráním – PŘIPOMÍNAJÍ, nikoliv rovnají se. Takže skoro se mi chce říci, že připomínají zvukem sluchátkové nebe od Focalu s označením Stellia.

Bathys MG mají totiž podobně šlechetný a uhlazený projev, jako mnohem dražší Stellie. Samozřejmě, face to face by dostala strašnou bídu, hořčík je sice super, ale beryllium je ještě jinačí liga, ale pocitově, ten wow efekt byl alespoň u mě hodně podobný tomu, když jsem prvně poslouchal Stellie. WOW efekt je u Bathys dán již od první verze a nemění se, ba naopak roste. Focal touto verzí srazil na kolena všechno, co se v této cenové kategorii nachází, ať již s ANC, nebo bez, ale stále se bavme o kategorii ANC.

Dovolím si tvrdit, že pobijí kompletní nabídku sluchátek do třiceti tisíc nejen zvukovým projevem, ale hlavně všestranností a možností poslouchat hudbu v maximální kvalitě, co streamovací služby nabízí. Na druhou stranu třeba píseň Pocta Majakovskému od Robo Grigorova coby nahrávka z osmdesátek není určitě výkvětem zvukového inženýrství. Pro mě je to nějaký ze symbolů odporu, který mám spojený se svým mládím. Robovy sykavky jsou na této nahrávce velice nepříjemné a Bathys MG přesto dokázaly i tomuto historickému kousku dodat poslouchatelný šarm, s krásným oddělením hlasu od varhan v pozadí, s krásnou lokalizací.

zdroj: Avitsmart

Ano, víše zmíněné srovnání je velice odvážné tvrzení. Zvuk není ani příliš teplý, ani příliš chladný, ani přehnaně analytický, basy nejsou dunivé a ohlušující, výšky vám netrhají bubínky na cáry. Prostor je velkolepý, lokalizace vrstev a nástrojů opravdu jako u high-endové kategorie a to všechno zabaleno do sluchátek, která mohou být s vámi vždy a všude. S pěkným cestovním pouzdrem, všestrannou konektivitou a sametově hladkým zvukem. Není kategorie, nebo žánr hudby, který bych tentokráte vypíchl, že to je přesně ono. Bathys MG si poradí prostě se vším, s obdivuhodnou lehkostí a hravostí, s velkou dávkou francouzského šarmu.

ANC nabízí tři režimy, stejně jako původní model. Bathys MG má však inovovanou sadu mikrofonů a nové náušníky což odvádí práci na úrovni těch nejlepších. Pokud jdete čistě po poměru kvalita zvuku/výkon ANC, skoro bych řekl, že si Focal založil vlastní kategorii. Samozřejmě, Apple sluchátka v Apple ekosystému odvádějí skvělou práci, protože si to Apple tak zařídil. V peckách je zvukově hravě pokoří hvězdy od Sony a proti AirPod Max stačí postavit stejně drahý starší model Bathys. Bathys MG nedává proti Applu smysl, je to úplně jiný sport, úplně jiná liga. Tam lze hledat konkurenci u B&O a Mark Levinson, nebo špičkovým Bose, či T+A. Zejména srovnání s Levinsonem a T+A bude hodně zajímavé, protože to jsou opravdu High Endové značky a stejně jako ostatní produkty, i jejich sluchátka hrají neuvěřitelně. Ale Focal si myslím, že bude vždy trochu víc okouzlující jak v kvalitě zvuku, tak v nastavení DSP, který zpracovává podněty mikrofonů k potlačení ruchů.

Myslím si, že všechny tři módy Bathys MG mají tentokrát vyrovnanější charakteristiku, vyrovnanější dopad na zvuk. Přesto, mám takový pocit, že propustný režim někdy vzbuzuje pocit lehkého šumu, naopak zcela tichý režim má vyšší dynamiku. Veškeré poznatky jsou samozřejmě zcela subjektivním názorem, s využitím Hearing Testu, který je standardně součástí aplikace Focal&Naim, kterou lze ovlivnit výsledný zvuk sluchátek. Avšak zapomeňte na nějaké možnosti obrovského výkyvu zvuku, věrni své filozofii, i zde se jedná spíše o jemné nuance, které nemohou degradovat touhu po čistotě a vyrovnanosti.

Sečteno, podtrženo. Focal modelem Bathys MG opět vytvořil další kategorii ANC sluchátek, opět samostatnou, jako u původního modelu. Oba modely tak mohou koexistovat na trhu, se zaměřením na rozdílné skupiny zákazníků. Skoro se nebojím napsat, že Bathys je vstupem do hifistického světa ANC sluchátek od Focalu, a Bathys MG je highendovým upgradem. Jestli půjdete po stupíncích, nebo vystoupíte rovnou na pomyslný vrchol je čistě vaše volba, já mohu pouze s čistým svědomím říci: bravo a velký dík! Focal opět přinesl produkt, který změnil možnosti, s technologiemi, které posunuly maximum možného.

A za nás v Avitsmartu, pro první šťastné majitele máme připravený highendový dárek. Kabel Chord Clearway USB-C - USB-C v hodnotě 4.390,- Kč, abyste si ten integrovaný DAC mohli vychutnat v plné kvalitě bez dalších nákladů. Tak doražte a staňte se prvními šťastlivci!

