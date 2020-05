Finále Esport hokejové ligy o 150 000 Kč už tento pátek

- Komerční sdělení / PR autor: Inzerce

Rytíři Kladno a BK Mladá Boleslav se proti sobě postaví ve finále Esport hokejové ligy už v pátek 8. května 2020. Předcházet bude také zápas o třetí místo, ve kterém se utká brněnská Kometa a HC Dynamo Pardubice. Finálové boje můžete sledovat na oficiálním Twitch kanále EHL a také na O2 TV Sport s komentářem zkušených komentátorů Richarda Tesaře, Jana Velarta a Ondřeje "Lelka" Kvardy.

Hokej je naším národním sportem, a proto není divu, že se do vzrůstajícího fenoménu esportu rozhodla naskočit i společnost BPA sport marketing (marketingový zástupce Tipsport extraligy), která představila Esport hokejovou ligu. Tento unikátní projekt znamená první videoherní NHL 20 ligu v České republice, která se hraje exkluzivně na konzolích PlayStation 4. Z online kvalifikací vzešli nejlepší hráči, kteří v základní části reprezentovali 14 týmů Tipsport extraligy. V zápase o třetí místo a ve finálovém duelu se kluby poperou o celkovou finanční odměnu ve výši 150 000 Kč.

Hráči

Do kvalifikace před vstupním draftem EHL se zapojilo v pěti turnajích více než 900 hráčů. V každém turnaji mohli sbírat body, díky kterým pak nejlepších 45 postoupilo do vstupního draftu. Do Síně slávy českého hokeje si pak své reprezentanty přijeli draftovat přímo zástupci klubů Tipsport extraligy. Každý klub volil dva hokejisty, kteří je poté reprezentovali v základní části a play-off Esport hokejové ligy.

Formát finále a zápasu o 3. místo

Rozhodující klání Esport hokejové ligy se hrají na tři vítězná utkání formou „Davis Cupu“. Tým, který získá jako první tři výhry, vyhrává sérii. V případě, že bude stav po prvních třech zápasech 3:0 nebo 0:3, se zbylé dva zápasy nedohrávají. Kromě třetího utkání série, které hrají všichni čtyři hráči najednou, poměří své síly hráči mezi sebou.

Přenosy

Vyvrcholení Esport hokejové ligy můžete sledovat živě v pátek 8. května 2020 na Twitch.com/esporthokej nebo O2 TV Sport.

Jak přímé přenosy na O2 TV Sport sledovat?

Stanici O2 TV Sport může mít úplně každý. Stačí si aktivovat tarif Sport Pack, zaplatit online platební kartou a špičkový sport je okamžitě ve vašem obývacím pokoji, na zahradě, zkrátka kdekoli, kde je připojení k internetu. A sledovat jej můžete na libovolném zařízení, v televizi, počítači, mobilu i tabletu. Více informací najdete www.o2.cz.

Harmonogram zápasu o 3. místo, pátek 8. 5. 2020

HC Dynamo Pardubice vs. HC Kometa Brno

13:00 Michal "Michal1996" Vaněk vs. Roman "Blade" Pilný

13:30 Adam "Callmepablo" Čejka vs. Josef "Pepcastachurcik" Stachura

14:00 Adam "Callmepablo" Čejka, Michal "Michal1996" Vaněk vs. Roman "Blade" Pilný, Josef "Pepcastachurcik" Stachura

14:30 Michal "Michal1996" Vaněk vs. Josef "Pepcastachurcik" Stachura

15:00 Adam "Callmepablo" Čejka vs. Roman "Blade" Pilný

Harmonogram FINÁLE, pátek 8. 5. 2020

BK Mladá Boleslav vs Rytíři Kladno