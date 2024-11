Extrémně levné kamery, vysavače i hodinky. Xiaomi posílá své bestsellery do Black Friday

15. 11. 2024 10:50 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Black Friday se pomalu překlápí do své druhé poloviny, a spolu s ním přichází i další vlna slev. Pokud i vy už přemýšlíte, co pořídíte pod stromeček, nebo sháníte něco praktického pro sebe, nyní máte bezva příležitost ušetřit na kamerách, robotických vysavačích a dalším parádním příslušenství Xiaomi. Protože právě to poslali na mp.cz do pořádných slev.

Bezpečnost až na prvním místě

Nechcete investovat desetitisíce do kamerových systémů, ale i tak potřebujete zkontrolovat, co se doma nebo na zahradě zrovna děje, mrkněte na nabídku IP kamer. Vybírat můžete jak z vnitřních, tak venkovních outdoor kamer, jejichž instalaci a používání zvládnou i ti největší začátečníci – navíc stojí pár stovek, a potřebujete k nim jen zásuvku a dosah wifi.

IP kamery Xiaomi:

Robotické vysavače v pořádných slevách

Sháníte-li pořádně výkonný vysavač s dlouhou výdrží baterie, vyprazdňovací stanicí, který umí vysát a vytřít velký byt nebo dům, chybu rozhodně neuděláte s bestsellerem Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU.

Robotické vysavače Xiaomi:

Chytré hodinky Amazfit

Pořádné slevy padly i na kompletní sortiment chytrých hodinek Amazfit. Za super peníze se dají pořídit třeba oblíbené GTR mini, Active nebo třeba hliníkové Balance.

Amazfit GTR mini za 2 189 Kč (běžně 2 689 Kč)

(běžně 2 689 Kč) Amazfit Active za 2 389 Kč (běžně 2 789 Kč)

(běžně 2 789 Kč) Amazfit Balance za 4 589 Kč (běžně 5 289 Kč)

Nejoblíbenější hodinky Xiaomi: