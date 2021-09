Efektivnější práce i studium s NVIDIA GeForce RTX

16. 9. 2021 11:10 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Notebooky NVIDIA GeForce RTX nabízí mnohem víc než jen zvyšování výkonu ve hrách – výrazně pomáhají také při studiu inženýrských oborů. Grafické procesory (GPU) umožňují rychlejší práci díky akceleraci nejvýznamnějších aplikací pro studenty v oboru strojírenství, informatiky, datové vědy a ekonomie.

A nejen to. NVIDIA Broadcast vylepšuje prostřednictvím umělé inteligence kvalitu zvuku a obrazu, díky tomu se můžeš pohodlněji zapojit do online přednášek a spolupracovat se členy laboratorních skupin odkudkoli. Navíc nyní přichází do Windows 10 balík funkcí pro práci s umělou inteligenci od společnosti NVIDIA. To umožňuje studentům zabývajícím se umělou inteligencí a datovými vědami používat stejné nástroje, jaké budou po ukončení studia používat ve svých oborech.

A když přijde na řadu odpočinek, můžeš stejný počítač využít i ke hraní her. Mít v notebooku grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX, to je jako mít na cestách švýcarský nůž.

Studuj rychleji s akcelerací pomocí grafické karty

Notebooky s GeForce RTX poskytují akceleraci pomocí grafické karty pro desítky aplikací a nástrojů v rámci oborů STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Díky tomu můžeš pracovat rychleji a dokončit své projekty dříve.

zdroj: Inzerce

SOLIDWORKS je strojírenský 3D CAD software, který nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů.

je strojírenský 3D CAD software, který nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů. ANSYS je 3D simulační software, který poskytuje nástroje pro návrhy simulací s vysokou věrností, podporou okamžité simulace fyziky i tvorby interaktivní geometrie. To vše v rámci uživatelského prostředí jednoduchého na osvojení.

je 3D simulační software, který poskytuje nástroje pro návrhy simulací s vysokou věrností, podporou okamžité simulace fyziky i tvorby interaktivní geometrie. To vše v rámci uživatelského prostředí jednoduchého na osvojení. MATLAB je programatická platforma určená speciálně inženýrům a vědcům pro analýzu a návrh rozličných systémů. MatLab usnadňuje analyzovat data, vytvářet algoritmy a zpracovávat modely a aplikace, a to od výzkumného záměru až po finální návrh určený pro produkci.

Notebooky s GeForce RTX dokážou v takových aplikacích zajistit až 20násobek výkonu oproti řešení s integrovanou grafikou v procesoru. Nemluvě o možnosti některé dílčí součásti vůbec efektivně provozovat, protože vyžadují speciální podporu na straně grafického čipu, která integrovaným řešením schází. S NVIDIA GeForce RTX máš jistotu funkční akcelerace a zvýšení výkonu.

zdroj: Inzerce

S notebookem vybaveným grafickou kartou NVIDIA GeForce si ušetříš práci i čas rovněž v nejpopulárnějších aplikacích pro tvorbu 3D grafiky, jako například Blender. Na YouTube kanále Nvidia Studio najdeš videa se spoustou tutoriálů, které ti pomohou při studiu nebo se s nimi rychleji dozvíš, co zrovna potřebuješ.

Využij NVIDIA Omniverze pro lepší kolaboraci

Základem úspěšného projektu je také efektivní spolupráce. S grafickými čipy NVIDIA GeForce RTX budeš moci využívat platformu Omniverse, která umožňuje kolaboraci napříč nástroji v jednom prostředí.

Osvoj si světový software pro umělou inteligenci

Zajímáš se o umělou inteligenci nebo datovou vědu? Osvoj si stejnou technologii, kterou budeš používat ve svém oboru! Využívej cuDNN s akcelerací grafické karty a trénuj neuronové sítě pomocí TensorFlow, PyTorch, WinML nebo MxNet. Spusť NVIDIA RAPIDS pro datové vědy pomocí cuDF, cuML a cuGraph (grafickou kartou akcelerované alternativy Pandas, SciKit-Learn a NetworkX).

Díky softwaru NVIDIA můžeš rychleji trénovat modely a zpracovávat větší množství vzorků, a dosáhnout tak lepší přesnosti a přehlednějších výsledků. A díky technologii CUDA pro Windows Subsytem for Linux (WSL2) je nyní tento software k dispozici i ve Windows 10. Tato funkce umožňuje uživatelům systému Windows souběžně spouštět aplikace systému Linux. Tomu se říká prostředí s více operačními systémy pro budoucí datové vědce!

zdroj: Inzerce

Bav se po práci s NVIDIA GeForce RTX

S notebookem vybaveným grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX si užiješ i zasloužený relax. A už nemusíš volit mezi počítačem pro studium a pro zábavu. Díky notebookům s GeForce RTX můžeš studovat, tvořit a hrát na stejné platformě.

GeForce RTX podporuje DX12 Ultimate včetně ray tracingu a NVIDIA DLSS, takže hry budou vypadat lépe a poběží plynuleji. Budeš tak připraven i na nejočekávanější pecky jako Battlefield 2042, Marvel’s Guardians of the Galaxy nebo Dying Light 2 Stay Human. Anebo budeš moci ihned skočit do Control, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus PC Enhanced Edition, Death Stranding, Cyberpunk 2077 a spousty dalších her s podporou GeForce RTX.

zdroj: Inzerce

Tak na co čekáš? Svůj nový švýcarský nožík vybavený GeForce RTX pro práci i zábavu najdeš třeba na Alza.cz.