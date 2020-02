Draftovaní hráči vstupují do základní části Esport Hokejové Ligy

- Preview Autor: Václav Pecháček

Nesu špatné zprávy pro všechny fanoušky hokeje, kteří doufali, že si konečně budou moct prvotřídně zabruslit a zakrosčekovat i na PC. NHL 20 totiž, stejně jako několik posledních ročníků, vyjde pouze na Xbox One a PlayStation 4, a to stále se starým enginem. Přesto se chystá několik vylepšení, která by mohla hokejové fanatiky zaujmout. celý článek