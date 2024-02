Dlouho očekávaný turnaj League of Legends je tu

22. 2. 2024 10:08 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

12. února odstartoval mezinárodní turnaj pro hráče League of Legends – Winter Cup Powered by Samsung Odyssey. Cílem akce je podpořit sjednocování komunity jedné z nejoblíbenějších her na světě a poskytnout příležitost soutěžit v profesionálním hraní na té nejvyšší úrovni. Hodnota všech cen v turnaji dosahuje 6000 eur, tedy zhruba 152 490 korun.

Mezinárodní konkurence

Turnaj je otevřený pro hráče z 18 evropských zemí včetně Polska, Řecka, Rumunska, Bulharska, České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Maďarska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Makedonie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Ukrajiny. To z něj dělá arénu mezinárodní konkurence nejvyšší úrovně. Pro hráče je to skvělá příležitost otestovat své schopnosti proti soupeřům z různých regionů a zároveň podpořit jednotu v rámci komunity League of Legends.

Ambasadory turnaje jsou Nervarien, Kubon, Eastahh a Alois_NL, kteří přináší do komunity své nadšení a zápal a podporují účast v soutěži. Vybrané zápasy můžete sledovat také na jejich kanálech.

Registrace do turnaje začala 12. února a pokračuje až do 12. března.

Harmonogram otevřených kvalifikací:

Kvalifikace #1 – 21.-23. února

Kvalifikace #2 – 27.-29. února

Kvalifikace #3 – 5.-7. března

Kvalifikace #4 – 12.-14. března

Jakmile turnaj dospěje do fáze skupin, která je naplánovaná na 19.-22. března, bude 16 týmů soutěžit v celkem 4 skupinách. Čtyři nejlepší z každé kvalifikace pak budou bojovat ve formátu dvojitá eliminace o postup do vyřazovací fáze.

Semifinálové zápasy jsou naplánovány na 27. března ve formátu Best of 3. Velké finále, které rozhodne o vítězném týmu, se uskuteční 28. března.

Showmatch

Soutěž bude zahájena exhibičním zápasem mezi ambasadorskými týmy. Tým Kubona a Nervariena se utká s týmem Aloise a Eastahha. Kromě standardní hry 5v5 Summoners Rift budou diváci svědky soubojů 2v2 a 1v1 na Howling Abyss s dalšími výzvami. Událost bude vysílána na kanálech tvůrců 20. února v 18:00 středoevropského času.

Nová éra OLED gamingu

Partnerství se společností Samsung dodává turnaji nový rozměr a nabízí účastníkům možnost seznámit se s vysoce kvalitními herními monitory. Samsung Odyssey OLED G9 je jedinečný 49palcový herní monitor s křivkou 1800R pro plnou imerzi a obnovovací frekvencí 240 Hz a dobou odezvy pouhých 0,03 ms. Obrazovka přináší ohromující vizuální efekty, podmanivý zážitek a elektrizující rychlost. Srdcem monitoru Odyssey OLED G9 je revoluční procesor Neo Quantum Pro, který analyzuje a optimalizuje každý snímek na obrazovce OLED pro maximální kvalitu zobrazení.

Bližší informace o turnaji najdete na oficiální webové stránce - https://wintercup.online/

Více o monitoru Odyssey OLED G9: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-oled-g9-g95sc-49-inch-240hz-curved-dual-qhd-ls49cg950suxdu/