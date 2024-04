Díky Nvidii září výkladní skříň PS5 na PC ještě víc, aneb jak PC verze Horizon: Forbidden West posouvá hranice

8. 4. 2024 12:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Nedávné vydání Horizon Forbidden West Complete Edition na PC posunulo hranice PC portů konzolových her zase o kus dál. Působivý výsledek mají na svědomí Sony Interactive Entertainment, PlayStation Studios, Guerrilla, Nixxes a Nvidia.

Spolupráce těchto firem umožnila integraci několika technologií Nvidie, konkrétně DLSS 3, NVIDIA Reflex a DLAA, což v praxi zvyšuje výkon, vizuální kvalitu i odezvu už tak nádherné a svižné hře, jakou Horizon: Forbidden West byl v době vydání i na PlayStation 5. Jeho aktuální PC verze je ale právě díky Nvidii ještě o notný kus dál.

Implementace sady technologií Nvidia do druhého Horizonu slouží jako ukázka toho, jak může moderní hardwarový pokrok ovlivnit hraní her a zajistit tak plynulejší hraní a vyšší úroveň detailů u různých modelů grafických karet Nvidia GeForce RTX. V praxi ale nejde jen o výrazně hezčí vizuální stránku, ale i právě i o praktický dopad na hratelnost samotnou skrze plynulejší a rychlejší hru.

Nad rámec snímkové frekvence

Nvidia DLSS 3, představující špičku grafických vylepšení řízených umělou inteligencí, výrazně překračuje tradiční vylepšení snímkové frekvence a zásadně mění proces vykreslování Horizon Forbidden West Complete Edition. Tato iterace DLSS (Deep Learning Super Sampling) využívá Tensor Cores čtvrté generace a Optical Flow Accelerator v rámci architektury Nvidia Ada Lovelace a poskytuje tak v praxi mnohostranné vylepšení herního výkonu.

Ve svém jádru využívá DLSS 3 sofistikovanou metodu generování snímků. Analýzou aktuálních i předchozích herních snímků, spolu s polem optického toku a zásadními daty herního enginu, syntetizuje DLSS 3 zcela nové snímky. To v podstatě zdvojnásobuje vizuální výstup bez přímého zvýšení zátěže grafického procesoru, což je výhodné zejména pro grafické karty řady GeForce RTX 40.

Například s aktivovaným DLSS 3 dosahuje GeForce RTX 4090 v Horizon Forbidden West Complete Edition výkonnostních špiček přesahujících 180 FPS, což je vzhledem k detailnímu prostředí a komplexním vizuálním efektům této hry opravdu působivé. Podobně GeForce RTX 4080 SUPER překonává 144 FPS, RTX 4070 Ti dosahuje více než 120 FPS, RTX 4070 SUPER překračuje 110 FPS a RTX 4070 si udržuje výkon přes 90 FPS. Tato čísla jen podtrhují výrazný nárůst výkonu, který DLSS 3 přináší a který umožňuje mimořádně plynulé hraní i v rozlišení 4K při maximálním nastavení. V případě rozlišení 1080p se pak jakákoliv GeForce RTX řady SUPER zvládne bez problémů dostat s DLSS 3 na více než 200 FPS.

Navíc to není jen o vyšších snímkových frekvencích, ale také o zajištění plynulejšího a více pohlcujícího zážitku. Generováním dalších snímků totiž DLSS 3 snižuje vizuální artefakty a zvyšuje plynulost pohybu, díky čemuž překrásný a detailní postapokalyptický svět Horizon Forbidden West Complete Edition ožívá s precizní vizuální čistotou a plynulostí. Schopnost DLSS 3 udržet vysokou kvalitu obrazu a zároveň zvýšit výkon je tak ve výsledku skvělým příkladem spolupráce hardwarových možností a softwarových inovací Nvidie, která nastavuje nový standard toho, co mohou hráči očekávat nejen od portů těch nejlepších konzolových her.

Nvidia DLSS 3 tak vlastně poskytuje hned dvojí výhodu - lepší vizuální věrnost a bezkonkurenční výkon s minimálním dopadem na výkon. Což se zrovna u překrásné, detailní a vizuálně komplexní hry, jakou Horizon: Forbidden West je, opravdu nesmírně hodí. Unikátní atmosféra zdejšího světa díky tomu vyniká ještě o to víc.

Nižší latence díky Nvidia Reflex

Nvidia Reflex představuje významný posun ve snižování latence, čímž zvyšuje odezvu PC verze Horizon Forbidden West Complete Edition a může se podílet na tom, že budete všem těm robotickým nepřátelům rozdávat přesně mířené střely do těch správných míst. Reflex je důmyslně navržen tak, aby zkrátil dobu mezi vstupem hráče a příslušnou akcí na obrazovce. Což není nesmírně důležité jen v kompetitivním online hraní, ale záleží na tom i v singleplayerových titulech. A jak jistě dobře víte, zrovna souboje v Horizon: Forbidden West mohou být místy velmi hektické a leckdy záleží na každé vteřině i každém vystřeleném šípu.

Reflex dosahuje snižování latence optimalizací vykreslovací „linky“ mezi procesorem a grafickou kartou, čímž zajišťuje, že příslušné snímky pak počítačem putují na vaši obrazovku co nejefektivněji. Takové snížení latence pak díky Reflexu není jen drobností, ale v praxi jde o opravdu velké vylepšení, díky kterému je překonávání překážek na zapovězeném západu pocitově výrazně svižnější a plynulejší.

zdroj: Vlastní zdroj: Vlastní

Vlevo: zapnuté DLSS a DLAA, vpravo: vypnuté DLSS a maximální nastavení.

V kontextu Horizon Forbidden West Complete Edition je tak vliv technologie Nvidia Reflex skutečně hmatatelný. Přestože se jedná o dobrodružství pro jednoho hráče, přesnost a načasování vyžadované v boji a průzkumu výrazně těží ze snížené latence. Reflex zajišťuje, že každé stisknutí tlačítka a kliknutí myší se promítne do okamžité akce hlavní hrdinky Aloy, což hráčům umožňuje provádět přesné pohyby a útoky s bezprostředností, která může být klíčová během náročnějších soubojů. A těch ve hře rozhodně není málo.

Navíc užitečnost Nvidia Reflex přesahuje pouhé zvýšení odezvy hry. Poskytuje hráčům také nástroje pro měření a pochopení latence systému prostřednictvím nástroje Reflex Latency Analyzer, který umožňuje hlubší vhled do toho, jak konfigurace a nastavení systému ovlivňují celkový herní výkon. Taková funkce je neocenitelná pro hráče, kteří chtějí optimalizovat své nastavení pro co nejnižší latenci a zajistit si tím, že Horizon Forbidden West Complete Edition bude nejen vypadat úžasně, ale bude při hraní i neuvěřitelně citlivá.

V praxi je tak Horizon: Forbidden West Complete Edition na PC díky Nvidia Reflex ještě poutavější a zábavnější. Nemalá část hry totiž stojí na svižných soubojích a čím lépe můžete takhle rychlé souboje zvládat, tím lepší z nich můžete mít pocit.

Vyhlazování jako po másle

Technologie DLAA od Nvidie představuje vrchol schopností vyhlazování. Využívá nástroje umělé inteligence, a to pak v Horizon: Forbidden West Complete Edition vede k výraznému zlepšení kvality obrazu. Na rozdíl od svého předchůdce DLSS (Deep Learning Super Sampling), který se zaměřuje na vyvážení výkonu a kvality obrazu, se DLAA věnuje výhradně maximalizaci vizuální věrnosti, aniž by nutně zvyšovala snímkovou frekvenci. Tento rozdíl je zásadní pro dosažení bezkonkurenční čistoty a detailů v prezentaci hry.

DLAA funguje tak, že aplikuje anti-aliasing v nativním rozlišení hry, zjemňuje hrany a snižuje zubatost, která může narušit jinak pohlcující zážitek. Tento proces je obzvláště důležitý ve vizuálně komplexním titulu, jako je Horizon Forbidden West Complete Edition, kde detailní krajina, složité návrhy strojů a dynamické animace postav těží z co nejostřejšího podání obrazu.

Vlevo: zapnuté DLSS a DLAA, vpravo: vypnuté DLSS a maximální nastavení.

Důležitá je schopnost kombinovat DLAA s technologií Frame Generation, což je funkce jedinečná pro Nvidia DLSS 3, která umožňuje nejen zlepšit kvalitu obrazu, ale také zachovat vysokou snímkovou frekvenci. Taková kombinace zajišťuje, že hráči nemusí volit mezi výkonem a vizuální dokonalostí; mohou si užívat obojího současně.

Praktický dopad DLAA na kvalitu obrazu vyniká obzvláště v Horizon: Forbidden West, a to především díky patrnému vykreslování komplexních prostředí a modelů postav, kde hladší hrany a snížený vizuální šum přispívají k realističtějšímu a poutavějšímu hernímu zážitku. Detailní postapokalyptický svět tak můžete mít vykreslený s nejvyšší možnou věrností. Už tak nádherný svět Horizonu je díky DLAA a příslušným grafickým kartám Nvidia GeForce RTX vyloženě pastvou pro oči.

Všechno dohromady

Integrace DLSS 3, Nvidia Reflex a DLAA do Horizon Forbidden West Complete Edition představuje komplexní přístup k vylepšení herního zážitku - každá technologie slouží k jinému účelu, ale dohromady tvoří ucelenou sadu, která řeší klíčové aspekty herního výkonu: snímkovou frekvenci, odezvu a vizuální věrnost.

Tato synergie je patrná zejména v tom, jak se tyto technologie vzájemně doplňují. Například DLSS 3 se sice zaměřuje na zvýšení snímkové frekvence, ale díky inteligentnímu generování snímků a podpoře funkcí DLAA pro vyhlazování obrazu tak činí bez obětování kvality obrazu. NVIDIA Reflex mezitím zajišťuje, že zvýšený výkon hry není na úkor rychlosti odezvy, a udržuje prostředí s nízkou latencí, které působí plynule a svižně.

Podtrženo a sečteno, všechny tyto technologie Nvidie přispívají ve výsledku k tomu, že PC verze Horizon: Forbidden West Complete Edition je tou nejlepší možnou verzí hry. Stačí si vedle sebe postavit velice působivou původní verzi z PlayStation 5 a vedle ní pak vyladěnou novou PC verzi. Rozdíl je hmatatelný prakticky okamžitě a věřte, že po prvním dokonale plynulém, rychlém a v neposlední řadě i výrazně hezčím, čistším a jasnějším souboji nebudete chtít hrát Horizon už nijak jinak.

Za horizontem a ještě dál

Vliv technologií Nvidie na Horizon Forbidden West Complete Edition je jasným ukazatelem budoucího směřování počítačových her. Díky využití umělé inteligence a pokročilému grafickému zpracování mohou nyní hry dosahovat takové úrovně výkonu a vizuální kvality, která byla dříve skoro nemyslitelná.

Horizon Forbidden West Complete Edition na PC, vylepšená technologiemi Nvidia DLSS 3, Reflex a DLAA, je ukázkovým příkladem toho, jak mohou špičkové technologie reálně pozvednout herní zážitek.

Snoubení těchto technologií, postupů a vychytávek tak nastavuje nový standard toho, co lze očekávat od špičkových PC her, ať už jde o porty konzolových titulů, nebo hry vyvinuté od základu jen a pouze pro PC.