CZC rozjíždí kampaň Be a Gamer! Herní produkty za parádní ceny a soutěž k tomu

Na CZC.cz se dnes v plné síle rozjíždí další vydání pravidelné kampaně pro všechny hráče Be a Gamer! Od 2. května do 4. června mohou nadšenci do her nakupovat vybrané produkty za parádní ceny a zároveň se nákupem zařadit do slosování o výhry v hodnotě přesahující 100 000 Kč.

Vyhrát můžete našlapané herní PC CZC.Gaming Paladin, herní notebook MSI Cyborg 15, PlayStation 5, Xbox Series X anebo veškerou potřebnou výbavičku do vašeho herního doupěte od značky CZC.Gaming. Štěstí můžete zkusit i na Facebooku CZC, kde první tři květnové týdny poběží soutěže o LEGO stavebnice z řad Technic, Ideas a Super Mario.

V nabídce kampaně Be a Gamer najdete nejširší sortiment herního příslušenství napříč nejznámějšími značkami, včetně našeho vlastního vyladěného herního arzenálu - CZC.Gaming. Ten je nyní k dispozici se slevou až 25 %. Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se této akce a získejte šanci vyhrát některou z luxusních cen, které na vás čekají. Neváhejte, čas na nakupování a hraní je právě teď!