Co potřebuje skutečný mafián?

Již brzy dorazí jedna z nejočekávanějších her tohoto roku – Mafia: The Old Country. Proč je tak očekávaná? Patří mezi ikonické herní série, hlavně díky nezapomenutelnému prvnímu dílu z roku 2002. Znají ji nejen staří mazáci, kteří si pamatují kupování her v obřích krabicích plných bonusového obsahu, ale i ti, kdo s virtuální zábavou začali teprve nedávno. V roce 2020 vydalo studio Hangar 13 skvělý remake kultovní Mafie a také remaster jejího pokračování.

Po otevřeném světě v Mafia III tentokrát dostaneme komornější, filmově laděný prequel série zasazený do srdce italské mafie – na Sicílii počátku 20. století. Než ale poznáme příběh hlavního hrdiny Enza Favary, stojí za to se ponořit do mafiánské atmosféry se stylem. Kromě zopakování předchozích her (díky remasterům k tomu není žádná výmluva) si můžete znovu pustit trilogii Kmotra – zvlášť druhý díl, ve kterém se také objevují scény ze Sicílie právě na začátku 20. století.

Rozhodně nedoporučujeme napodobovat životní styl sicilských mafiánů – s výjimkou respektu a úcty k rodině. Jiná věc ale je cosplay nebo halloweenská párty, kde se můžete převléct za Vita, Tommyho, Pauliho nebo samozřejmě Enza, který se brzy může stát známou postavou herního světa. Podívejme se tedy – s nadsázkou – jak poznat pravého italského mafiána, jaké má vlastnosti a doplňky, zejména z dob minulých!

zdroj: Hangar 13

Jak se obléká gang

Nejde o bandu rváčů s revolvery, ale o stylový oblek – nejlépe šitý na míru, v tmavé barvě. Italský mafián si na vzhled vždy potrpěl! I obyčejný strážce nebo pěšák měl na sobě bílou košili, často doplněnou vestou. Vyšší postavení se poznalo podle bílého šátku přehozeného přes sako a elegantních kožených bot.

Pro milovníky detailů nechybí ani typický klobouk fedora. Pro cosplay nižšího pěšáka se hodí coppola, tedy sicilská plochá čepice se štítkem – takovou nosili Calò a Fabrizio, když chránili Michaela Corleoneho na Sicílii. Hlavní hrdina Mafia: The Old Country nosí bílou nebo krémovou košili s vyhrnutými rukávy. Ostatní postavy mají vesty, stylové obleky a čepice coppola.

Lupara – když je člověk člověku vlkem

zdroj: Hangar 13

Calò a Fabrizio měli ještě jeden typický symbol sicilské mafie – luparu, kterou najdeme i ve hře The Old Country. Je natolik ikonická, že ji najdeme i na oficiálním webu hry – položenou na bedně s citrony, jako symbol doby i místa.

Lupara je zkrácená brokovnice se seříznutou hlavní a pažbou – snadno se používala i skrývala. Její název znamená „na vlky“, protože původně sloužila k obraně farem. V Sicílii to byla běžná lovecká zbraň, která nevzbuzovala podezření. Časem se však stala symbolem sicilské mafie – nástrojem msty, poprav a zastrašování. Má malý dostřel, ale na krátkou vzdálenost je smrtící – a to si ve hře jako Enzo jistě vyzkoušíme.

Stiletto – ostrý zub sicilského gangu

zdroj: Hangar 13

Na cosplayové párty ho určitě nenoste, ale jako replika v domácí sbírce bude stiletto vypadat skvěle. Jde o typický italský nůž s dlouhou, tenkou čepelí, často děděný z otce na syna. Ve hře The Old Country hraje důležitou roli – vidíme ho v trailerech i gameplay záběrech. Enzo ho využije v boji i při iniciačním rituálu, kdy bude přijat do rodiny Torrisi. Tuto scénu uvidíte ve hře v plné síle.

Vůz na každý den

Na rozdíl od pozdějších let, kdy si italští mafiáni v USA potrpěli na drahá auta, preferovala sicilská mafie na počátku století praktická, nenápadná a spolehlivá vozidla. Taková, která bez problémů převezla lidi nebo zboží.

V traileru ke hře vidíme různé dodávky, osobní vozy i závodní auta – možná odkaz na slavnou závodní misi z prvního dílu, která mnoha hráčům nedala spát. Nečekejme licencovaná auta z té doby, ale modely inspirované slavnými vozy z let 1900–1930, jako je Ford Model T nebo Renault FK.

Rodina je na prvním místě

zdroj: Hangar 13

U Dominica Toretta se z toho stal meme, ale u sicilského mafiána je to neměnný zákon – rodina je na prvním místě, tečka. Nejdřív ta pokrevní (matčina fotka v kapse), a pak ta druhá, mafie. Ta vyžaduje iniciační rituál a přísahu věrnosti – obvykle zahrnující označení svatého obrázku krví a jeho následné spálení. Věrnost mafii byla na celý život. Z téhle rodiny se nedá jen tak odejít.

Uomo d’onore

Poslední rys skutečného sicilského mafiána navazuje na předchozí – věrnost rodině. Každý člen Mafii byl „uomo d’onore“, tedy „člověk cti“, který se řídil přísným kodexem. Rodinná věrnost byla posvátná. Stejně jako omerta – přísaha mlčení, tedy naprostý zákaz vyzrazování tajemství mafie komukoli mimo ni, zejména úřadům a médiím.

Vše se řešilo uvnitř rodiny a každý uomo d’onore byl připraven obětovat cokoli pro její dobro. Známým gestem omerty bylo přiložení prstu na rty. Nošení růžence symbolizovalo věrnost „božím“ zákonům mafie, objevovaly se i náboženské tetování. To vše lze ale prezentovat i minimalisticky – místo řečí mlčení, místo přetvářky klidný pohled, který neprozrazuje žádné emoce.

zdroj: Take-Two

Tak to vypadalo ve staré vlasti

Mafia: The Old Country si klade za cíl co nejvěrněji zobrazit prostředí Sicílie počátku 20. století – styl, zvyky a realitu tehdejšího mafiánského života. Jako Enzo si všímejte výše zmíněných rysů a znaků pravého italského mafiána. Hra vám poskytne příležitost vstoupit do jeho bot a zažít oddanost rodině bez jakýchkoli reálných následků.

Svoji přísahu mlčení složíme 8. října 2025 – na jedné ze tří dostupných platforem: PC, PlayStation 5 nebo Xbox Series X/S.