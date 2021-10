Co jsou dárkové karty na PlayStation a jak je použít?

20. 10. 2021 17:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Dárkové karty do PlayStation Store jsou nástrojem, díky kterému se dá snadno nabít kredit na účtu a pořídit si bezpečně hry či předplatné PS Plus. Jde o ideální způsob, jak hráči pořídit dárek – nevíte, kterou hru by si chtěl zahrát, případně jestli už ji nemá? Pořiďte mu dárkovou kartu, ať si sám vybere. Jde i o skvělou alternativu k zadávání platební karty do systému – můžete mít tímto způsobem přesnou kontrolu nad tím, kolik váš potomek za hry utrácí.

Na co všechno mohu dárkové karty použít?

Dárkové karty se dají použít úplně na cokoliv, co v digitálním obchodu PlayStationu najdete. Stejné karty navíc fungují jak na PS4, tak PS5. Nemusíte se tak obávat, že byste sáhli vedle. Za nabitý kredit může hráč pořídit jednu z tisíce her, které bude mít okamžitě dostupné. Případně lze nakoupit dárkovou kartu na předplatné PlayStation Plus. Jen si musíte dát pozor, abyste nakoupili dárkovou kartu pro náš region – toho se ale u nás nemusíte bát. Všechny dárkové karty na CZC.cz jsou určeny pro český nebo slovenský trh.

Následně si můžete pořídit například některou z exkluzivit PlayStationu, kterou na jiných konzolích nenajdete. Skvělou volbou je třeba Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man nebo Demon's Souls.

Za karty se dá pořídit i herní měna v nejoblíbenějších hrách současnosti, a to konkrétně ve FIFA 22, Fortnite i Call of Duty: Warzone. Využití tak dárkové karty najdou úplně u každého typu hráče.

Jak použít dárkovou kartu pro PlayStation?

Uplatnění karty zvládne i úplný začátečník, nemusíte se tak ničeho obávat. Připravili jsme si pro vás obrázkový návod i video, abyste vše zvládli během pár vteřin.

Jak postupovat na PlayStation 4

Jestliže chcete dárkovou kartu použít u PS4, není nic snadnějšího. Po zapnutí konzole otevřete aplikaci Store.

V levém sloupci najděte položku Redeem Codes, která je druhá odspodu.

Objeví se vám políčko pro vyplnění 12místného kódu, který najdete na dárkové kartě. Ten vyplňte. Nemusíte se přitom vyplňovat mezery a pomlčky, PlayStation vše rozpozná za vás.

Po vyplnění už stačí jen kliknout na Continue. Následně se vám ukáže okno s potvrzením přidávané částky, a je to!

Jak postupovat na PlayStation 5

U nejnovější konzole od Sony je situace také velice snadná a zvládnete dárkovou kartu uplatnit za pár kliknutí. Začněte otevřením aplikace PlayStation Store.

Následně přejeďte na tři tečky úplně vpravo. Jakmile budete na nich, objeví se nápis More, což potvrďte.

V nabídce, jež se vám ukáže, zvolte druhou položku odshora, tedy Redeem Code.

Objeví se před vámi políčko pro vyplnění 12místného kódu. Ten naleznete na zakoupené dárkové kartě. Vyplňte ho, a stejně jako u PS4, ani tady nemusíte vyplňovat mezery či pomlčky. Stačí jen 12 znaků.

Po vyplnění kódu už klikněte jen na Hotovo. Ukáže se vám jen informace o tom, co se k vašemu účtu přidá, a máte to.

Videonávod pro ještě přesnější představu

Co když je hra dražší, než kolik mám na dárkové kartě?

Jestliže si chcete pořídit hru, která stojí o něco více, než je výše peněz na dárkové kartě, ničeho se nemusíte bát. Vše se snadno vyřeší – zbytek prostě zaplatíte pomocí jiné platební metody, například platební kartou nebo přes PayPal. Můžeme si ukázat příklad: Hra stojí 1299 Kč, vy máte dárkovou kartu na 1000 Kč. Po zadání v obchodě tak budete muset doplatit jinou platební metodou jen 299 Kč.

Které karty mohu na CZC.cz pořídit?

V nabídce u nás najdete celou škálu dárkových karet přesně podle toho, co potřebujete. Můžete si vybrat z fyzických kartiček v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč, pokud někomu chcete předat kartu osobně třeba pod stromeček. Pokud jen hledáte způsob, jak pořídit hru na PlayStation, nabízíme i okamžité doručení elektronické karty, a to v hodnotách od 100 Kč až do 1500 Kč.

Nabité peníze lze použít i na získání předplatného PlayStation Plus, případně jej můžete koupit přímo skrze samostatnou dárkovou kartu. U fyzických kartiček máte na výběr z předplatného na 3 měsíce a 12 měsíců. U elektronických karet pak lze zvolit z 1 měsíce, 3 měsíců a 12 měsíců.

Kolik stojí hra na PlayStationu?

Nemáte představu, za kolik máte dárkovou kartu pořídit? Zkusíme vám trochu nastínit, kde se ceny her pohybují – u těch největších pecek je cena hned po vydání 2.119 Kč. Na PlayStation Store se navíc často objevují zajímavé slevové akce, kde lze starší hry pořídit velmi výhodně. Pokud pak hledáte skvělé hity ověřené časem, doporučujeme nahlédnout do kategorie PlayStation HITS. Zde každý z nezapomenutelných titulů vychází na 529 Kč. V nabídce PlayStationu však najdete i celý zástup dalších her, jejichž cena se běžně pohybuje od pár stovek korun až po zmíněných 2.119 Kč.