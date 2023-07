Cenová pecka! Kombo klávesnice a sluchátek od C-TECH

19. 7. 2023 14:09 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Je nám to úplně jasné. Docela solidní herní PC nebo notes už konečně máte, vysněný titul, který si chcete zahrát, taky, ale ještě tomu něco chybí – stylové herní příslušenství. Jenže horentní sumy se vám za něj dávat moc nechce, když už jste všechno vrazili do mašiny, co?

Tak právě pro vás si CZC.cz ve spolupráci s C-TECH připravilo tohle gamerské kombo jen za 1 148 Kč – stylovou hybridní klávesnici Iris a nová herní sluchátka Archon V2. Pojďme si obojí rychle představit (nechceme vás přece ošidit o čas na paření).

C-TECH Iris – hybridní klávesnice za skvělou cenu

Začněme u vzhledu. Na první pohled vypadá kebyoard C-TECH Iris jako mnohem dražší herní klávesnice. Zpracování a použité materiály jsou na vysoké úrovni a zároveň je tahle krasavice nadesignovaná v minimalistickém stylu. Nikde nic netrčí, nic na sebe nestrhává víc pozornosti, než by mělo.

RGB osvětlení nabízí 6 předvolených efektů včetně pulzování, módu wave (duha) nebo stálého svícení v preferované barvě. Samozřejmostí je nastavení intenzity jasu a rychlosti střídání efektů. Nesmíme zapomenout zmínit horní hliníkovou desku, která klávesnici přidává na odolnosti a prémiovém vzhledu.

Čím je ale Iris extra zajímavá? Je to její hybridní systém stlačování kláves – bere si to nejlepší z membránových i mechanických klávesnic. Celkem 104 kláves funguje na principu stlačování malých membrán, což je jednoduché a levné řešení na výrobu, ale zároveň jsou pod každou klávesou malé „pružinky“. Ty kladou hráči po vzoru mechanických klávesnic odpor a dodávají pocit sametově jemného stisku.

Co se týče výbavy, nechybí funkce anti-ghosting (eliminace nechtěného zmáčknutí okolních kláves) v oblasti WASD, šipek a dalších exponovaných kláves. Další funkcí, kterou známe z dobrých herních klávesnic, je WinLock, takže když si během vyhrocených herních situací omylem zmáčknete klávesu Win, nic se neděje.

Klávesnice má klasické QWERTY rozložení s numerickým blokem a české a slovenské hráče potěší diakritika. K dispozici je také 12 multimediálních kláves, díky kterým můžete snadno ovládat přehrávání hudby, upravit úroveň hlasitosti, zahájit vyhledávání nebo získat rychlý přístup k funkcím internetového prohlížeče. Délka USB-A kabelu je 1,5 metru.

A teď to nejlepší. Samotná klávesnice C-TECH Iris stojí na CZC.cz jenom 399 Kč!

zdroj: CZC

C-TECH Archon V2 – sluchátka, na které gameři slyší

Stejnou radost jako z klávesnice Iris budete mít i z gamerských sluchátek C-TECH Archon V2. Tato vlajková loď značky otevírá novou sérii produktů DURABLE, která si zakládá na kvalitním, minimalistickém a odolném zpracování. Říkáte si, jestli hrají dobře? Hrají, nemějte obavy.

Díky měničům o průměru 53 mm, těsné skořepině a měkkým náušníkům si vychutnáte zvuk dokonce v HiFi kvalitě. Užijete si tedy nejen herní efekty, ale i krystalicky čistý zvuk při sledování filmů nebo poslechu hudby. Co se týče přesných parametrů, sluchátka nabízí standardní rozsah 20 až 20 000 Hz, impedanci 2200 ohmů a citlivost 42 dB.

zdroj: CZC

Nedílnou součástí těchto herních sluchadel je vysoce kvalitní mikrofon, optimalizovaný pro komunikaci se spolupařmeny na Discordu nebo TeamSpeaku. Ale pokud byste chtěli využívat čistě jen sluchátka, mikrofon lze kdykoliv snadno odmontovat.

V C-TECH mysleli na vše, a proto Archon V2 dostanete s kabelem dlouhým celkem 2,5 metru, který se ovšem dělí na dvě části.

První část je dlouhá jenom 1 m a je zakončena 4pólovým stereo jackem 3,5 mm – to abyste mohli sluchátka používat s notebookem, telefonem nebo tabletem. Pokud potřebujete sluchátka připojit k počítači, XBOXu nebo PlayStationu prodloužíte si je dalším 1,5metrovým kabelem s dvěma 3,5mm jacky – jeden je sluchátkový, druh je od mikrofonu.

zdroj: CZC

Samotná sluchátka C-TECH Archon V2 stojí na CZC.cz atraktivních 749 Kč.

Ať už si uděláte radost klávesnicí i sluchátky C-TECH, anebo jenom jedním z těchto produktů za peckovou cenu, přejeme vám hodiny a hodiny skvělého paření! :)