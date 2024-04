Brutální slevy drtí ceny Xiaomi i Samsungu včetně S24 Ultra. Ceny padly na historické minimum

15. 4. 2024 10:24 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Až do pondělí 15. dubna do půlnoci můžete u Mobil Pohotovosti ulovit vybrané smartphony a příslušenství za supervýhodné ceny. A aby byl pro vás výběr co nejjednodušší, přinášíme vám tipy na produkty, na které padly ty největší slevy.

Xiaomi za nejnižší ceny vůbec

Za výrazně nižší ceny jsou teď stovky smartphonů, chytrých hodinek i dalšího nejrůznějšího příslušenství, nebudeme ale troškařit a vypíchneme rovnou ty nejlepší nabídky. Absolutní bestseller loňského roku Xiaomi Redmi Note 12 teď vyjde jen na 2 990 Kč a jeho o rok mladšího sourozence Xiaomi Redmi Note 13 pořídíte už za 3 579 Kč, tedy za vůbec nejnižší ceny, za které se oba modely kdy prodávaly.

zdroj: Tisková zpráva

Pozadu však nezůstává ani Samsung, fanoušci Galaxy AI jistě ocení letošní superhit Galaxy S24 Ultra 512GB už za 27 792 Kč (běžně 35 490 Kč), nebo jeden z nejprodávanějších telefonů střední třídy Galaxy A54 za 6 290 Kč. Dalším neméně zajímavým kouskem je Motorola Edge 30 Neo za 5 999 Kč, která za tuto cenovku nabídne doslova bombastickou výbavu – 120Hz OLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů, 64Mpx foťák s optickou stabilizací a 68W TurboPower nabíjení. Kompletní nabídku produktů za výprodejové ceny najdete na mp.cz/vyprodej.

Galaxy Watch6 vyjdou i na 4 790 Kč

Ani příslušenství nebylo o slevy ochuzeno. Výhodně teď pořídíte třeba chytré hodinky Samsung, Apple, nebo Amazfit, což se pro nadcházející letní sezónu náramně hodí.

10% sleva na použité telefony

Chcete-li pořídit nějaký smartphone opravdu levně, podívejte se na nabídku použitých telefonů od Mobil Pohotovosti. Právě tady najdete tisíce kusů 100% funkčních a prověřených telefonů všech oblíbených značek za zlomkové ceny a se zárukou. Nyní navíc díky kódu “mpdays” ušetříte 10 % na celém sortimentu použitých telefonů – nezapomeňte ho vložit do košíku. Kompletní nabídku najdete tady.

