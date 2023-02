Až do konce února soutěží hráči u CZC o tři nabušená herní doupata v celkové hodnotě 200 tisíc

17. 2. 2023 11:04 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Tři bohatě vybavená herní doupata – počítačové, PlayStation a Xbox – mohou vyhrát zákazníci za nákup na CZC. I první cenu, kompletní herní set včetně stolu a židle, může vyhrát každý, kdo si objedná do konce února jeden z více než tisíce vybraných produktů zařazených do speciálního soutěžního menu Be a Gamer. CZC chce soutěží podpořit neustále se rozšiřující nabídku zboží a služeb zaměřenou na hráče.

Pro komunitu geeků a hráčů je CZC jedním z nejpopulárnějších českých dodavatelů. Spolu s projektem Be a Gamer, který rozšiřuje nabídku o řadu zajímavých služeb, probíhá nyní na stránkách CZC soutěž o tři mimořádně hodnotné ceny. V soutěži Be a Gamer je definováno herní menu zahrnující více než tisíc soutěžních produktů – od energetických nápojů až po nejvýkonnější herní notebooky. Nákupem každého z nich je zákazník zařazen do soutěže.

zdroj: Foto: CZC

Prostřednictvím soutěže zve CZC zákazníky také do CZC.Klubu, v němž mohou sbírat za nákupy v kategorii Be a Gamer body a následně je proměnit v extra slevy, dopravu zdarma či další výhody a služby. Oslovit hráče a geeky mají také propracovaní nákupní rádci, které CZC neustále rozšiřuje.

„Komunita počítačových i konzolových hráčů je našemu konceptu velmi blízká. Proto pro ni připravujeme pravidelně zvýhodněné nabídky a zajímavé akce, mezi které patří i právě probíhající soutěž Be a Gamer. Prostřednictvím soutěže a paralelně probíhajících aktivit chceme oslovit i nové zákazníky, kteří ocení například naši službu Garance férové ceny. Ta zaručuje dorovnání ceny v případě, kdy najde zákazník totožné zboží u konkurence levněji,“ doplňuje Milan Duda, ředitel marketingu CZC.

zdroj: Foto: CZC