AMD Ryzen se hlásí o slovo v nových sestavách LYNX Grunex

Nechte se pohltit těmi nejaktuálnějšími herními peckami v nablýskaném grafickém hávu a užijte si je naplno. Vstupte do nového roku s počítačovou sestavou LYNX Grunex ProGamer AMD 2020, která je sestavena z výběrových komponent tak, aby i náročným hráčům splnila všechny jejich touhy – ať už jimi jsou plynulé zobrazení ve velkém rozlišení, vysoké snímkové frekvence v akčních střílečkách, bohatý prostor úložiště, věrnost grafických detailů nebo zkrátka kombinace všeho dohromady.

Perfektně vyvážený výkonný a přitom tichý herní počítač

Instalované komponenty jsou pečlivě vybrány tak, aby vytvořily optimální mix výkonu, a to i vzhledem k ceně a provozním vlastnostem. Klíčový je jejich balanc a vzájemné doplňování. Proto v konfiguraci najdeme oblíbený procesor AMD Ryzen 5 3600, který tepe v základu na frekvenci 3,6 GHz a s boostem dokáže vystřelit až na 4,2 GHz. Nekompromisní výkon je zaručen díky 7nm výrobnímu procesu, který přinesl do stáje AMD vysoký výkon na jedno jádro, což oceníte nejvíce právě ve hrách. Zároveň je ale vybaven rovnou šesti jádry a dvanácti vlákny, takže se směle můžete pustit i do náročných výpočetních úloh, zpracování videa nebo třeba streamování her.

Za zmínku stojí hojně vyhledávaný faktor hlučnosti resp. v našem případě tichosti. V našich podmínkách tj. standardní pokoj, smysluplně umístěná kejs s dostatkem volného prostoru pro proudění vzduchu, počítač udržoval komponenty v bezpečné provozní teplotě a zároveň jsme jej prakticky neslyšeli.

Vysoké detaily herní grafiky

Procesoru sekunduje výkonná grafická karta Gigabyte RTX 2060 SUPER s podporou pokročilé funkce renderování světla a stínů Ray Tracing. Karta ale především nabídne díky úctyhodné frekvenci čipu 1 680 MHz a paměťovým modulům 8 GB GDDR6 tikajícím na 14 000 MHz pořádnou porci výkonu pro naprosto komfortní hraní her ve Full HD rozlišení a u spousty aktuálních titulů si poradí s vysokými detaily a zachováním snímkové frekvence nad magickou šedesátkou i v rozlišení 1440p.

Na LYNX Grunex ProGamer AMD 2020 jsme si vyzkoušeli aktuální hit Fortnite a i s nejvyšší úrovní grafických detailů ve Full HD byla průměrná snímková frekvence nadstandardních 147 FPS. Playerunknown’s Battlegrounds jsme taktéž mapu Miramar s maximálními detaily rozehráli při perfektních 134 FPS. A aktuální náročná novinka Red Dead Redemption 2 se při optimálním mixu vysokých a středních detailů držela nad 60 FPS. Perfektní výsledky, které potěší každého, komu záleží na plynulém zobrazení.

Velká kapacita a kvalitní zdroj jsou základ

Kombinace rychlého SSD disku Kingston A2000 500 GB v M.2 slotu a plotnového disku WD Blue s obřím úložištěm 2 TB je připravená rychle spouštět váš systém a stěžejní aplikace, a přitom poskytnout dostatek prostoru pro všechny možné hry, filmy i hudbu.

S procesorem perfektně vychází i moduly operační paměti Kingston HyperX FURY Black se zářivým RGB podsvícením díky vyšší frekvenci 3 200 MHz. Kapacita 16 GB bude pro hraní zcela komfortní a samozřejmě nepřicházíte o možnost upgradu v budoucnu.

Krev do žil tomuto stroji vhání zdroj GIGABYTE P650B s výkonem 650W. Pyšní se certifikací 80Plus Bronze a skládá se z velmi kvalitních 100% japonských kondenzátorů.

Bohaté funkce základní desky

Vše je totiž usazeno v základní desce Gigabyte B450 Gaming X, která vám už podle názvu taktéž zpříjemní herní zážitky. Prostřednictvím adresovatelných i klasických RGB portů a předinstalované aplikace RGB Fusion se sestava rozzáří ve vašich oblíbených barvách, integrovaná zvuková karta se postará o redukci šumu a síťový modul počítá s herním využitím, takže vám umožní snadné nastavení využívání rychlosti vašeho internetového připojení tak, jak přesně potřebujete.

Design, který vás ohromí

Nešetřilo se ale ani na vzhledu. Vše je precizně namontováno do skříně LYNX MasterBox Lite 5, která vychází z oblíbeného modelu od značky Cooler Master. Přední straně dominují tři podsvícené ventilátory, čtvrtý najdete vzadu a spodní hranu s ambientním logem Grunex rozsvěcuje RGB LED pásek. Nemusíte se strachovat ani o kabely – jsou hezky vypletené a v prostoru skříně nepřekážejí.

A pokud nejste vyznavači svítítek jsou k dispozici verze „Black“ s odlišnou skříní bez podsvícení.

A díky průhledné bočnici se můžete směle pochlubit se sestavou plnou výkonných komponent i svému okolí. Vystavte si ji třeba na pracovním stole. LYNX Grunex ProGamer AMD 2020 je prostě stylovka, kterou vám budou kamarádi závidět, a to nejen kvůli vzhledu, ale především kvůli obřímu výkonu. Vypravte se čelit svým protivníkům s pořádnou herní výbavou bez starostí se skládáním a instalací, počítače LYNX Grunex jsou ready to go, stačí rozbalit, zapojit a hrát! Prozkoumejte všechny Grunex modely s AMD procesory na CZC.cz nebo na LYNX.cz.