Acer Predator Orion 3000 – nekompromisní herní výkon v drobném provedení

Vstupenka do herního světa s obřím výkonem napěchovaným do kompaktního těla. To je Acer Predator Orion 3000, stolní počítač vytvořený na míru hráčům, kteří si chtějí užít digitální zážitky na maximum. S touhle stylovou a zároveň surově výkonnou sestavou se můžete ponořit do hraní svých oblíbených titulů, ať už se jedná o graficky propracované herní novinky či kompetitivní online řežby.

Vyberte si vyhovující nabušené komponenty

Počítač Acer Orion 3000 je dostupný v mnoha konfiguracích, mezi kterými nechybí i modely s extrémně výkonnými procesory Intel Core i7 desáté generace a grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Pokud byste si chtěli zvolit obrovskou operační paměť či úložiště, najdete zde i varianty s až 64 GB RAM a kombinacemi velkých SSD i plotnových klasických pevných disků. Vybrat si tak můžete perfektní vyvážení výkonných komponent přesně odpovídajících vašim potřebám.

My si dnes představíme model PO3-620, kterému vévodí výborný šestijádrový a dvanáctivláknový procesor Intel Core i5 10400F s frekvencí až 4.3 GHz a výkonná grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1660 Super s kapacitou paměti 6 GB, se kterou se můžete směle pustit do plynulého hraní s výbornými snímkovými frekvencemi v rozlišení FullHD i 1440p. Ani o operační paměť nebudete mít nouzi díky osazeným modulům s celkovou kapacitou 16 GB DDR4 a úložiště kombinuje rychlý SSD s kapacitou 256 GB a prostorný 2TB klasický pevný disk.

Vysoký herní výkon v praxi

Vydat se pak můžete třeba do světa Death Stranding při 90 FPS ve FullHD rozlišení a 60 FPS ve větším rozlišení 1440p při zachování vysokých grafických detailů. V Playerunknown’s Battlegrounds budete ve FullHD čelit protivníkům bez potíží se snímkovou frekvencí kolem 100 FPS opět s vysokými detaily a velmi obdobných výsledků se dočkáte i třeba u Call of Duty Modern Warefare nebo v Battlefieldu V. Cinebench R20 nám ukázal krásný výsledek benchmarku s 3.013 body ve vícejádrovém a 431 body v jednojádrovém testu.

Acer vám taktéž prostřednictvím technologie Gamefast umožní automaticky pozastavit procesy, které nutně nepotřebujete, pokud jste v plném herním nasazení, a Orion 3000 tak může alokovat maximum zdrojů do této aktivity.

Spolehlivé chlazení a intuitivní monitoring

Porci výkonu je nutno chladit, o což se stará kromě osazeného vzduchového chladiče procesoru i soustava na míru navržených ventilátorů FrostBlade, které vám v tónech barevného RGB podsvícení rozvíří vzduch napříč sestavou a odvede jej spolehlivě do vnějšího prostředí díky systému bionických lopatek a zvýšenému statickému tlaku a celkovému proudění vzduchu. Sestava je přitom uložena do kompaktní skříně s čistým moderním designem a bočnicí z tvrzeného skla či perforovaného kovu.

Vše navíc můžete ovládat v intuitivním programu Predatorsense, se kterým můžete monitorovat teplotu komponent, rychlostní profily ventilátorů, ale také třeba profily RGB podsvícení. Vše máte k dispozici na jednom místě. A jak vypadá realita v zátěži? Při 100% stress testu se teplota procesoru i po třiceti minutách nepřetržitého zatížení držela pod 72°C. Ani v kompaktním těle tak komponenty nebudou díky důmyslnému chladicímu systému vystaveny extrémním teplotám.

Doplňkové funkce

Přestože jde o desktop, spolehnout se můžete rovnou i na implementované bezdrátové rozhraní Bluetooth a Wi-Fi. Zároveň si ale zajistíte minimální latenci a redukci lagů díky řadiči Killer Ethernet 2600, se kterým síťová data zvládnou bleskově proudit rychlostí 1 Gb/s. S aplikací Killer Control Center 2.0 si potom můžete nastavit třeba možnost omezení využívání šířky pásma sítě či optimalizovat síťový výkon.

Precizní orientace v prostoru závisí hlavně na zvuku a právě proto můžete využít zvukovou kartu s technologii DTX:X Ultra. Díky ní si můžete jakékoliv výstupní zařízení ozvláštnit 360° prostorovým zvukem a zároveň také skvěle vyváženým frekvenčním spektrem basů, výšek i středů. Žádný krok soupeře už vašim uším neunikne, ale zároveň si můžete užít i poslech svých oblíbených písniček ve vysoké kvalitě.

Vstupte do světa esportu

Acer vás zároveň zve do své esportové platformy Planet9, která sdružuje komunitu rekreačních hráčů i nadějných poloprofesionálů či absolutních profíků. Jejím prostřednictvím se můžete setkávat, učit se od zkušených koučů a účastnit se turnajů s vlastním týmem.

Hráče si zkrátka hýčká, ať už svými softwarovými doplňky nebo třeba implementovaným držákem na sluchátka v přední části počítače. Navíc i přímo s počítačem získáte pohodlnou herní myš a také tichou stylovou klávesnici s RGB podsvícením Acer Predator.

Stačí zkrátka připojit monitor a můžete se vydat do herních světů za dobrodružstvím, akcí i kompetitivními turnaji. Acer Predator Orion 3000 vám na této cestě bude skvělým a spolehlivým společníkem. Najdete jej na CZC.cz za baťovských 29 990 Kč a to není špatná cenovka.