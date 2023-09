5 důvodů, proč je projektor The Freestyle ideální společník na gaming party

6. 9. 2023 10:55 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Plánujete herní večer s přáteli? Ať už budete trávit čas u kamarádů v bytě, nebo se společně rovnou chystáte na víkend na chatu, nezapomeňte si s sebou sbalit dostatek jídla, pití, a především nový projektor The Freestyle 2. generace od Samsungu. Právě ten se vám totiž postará o hodiny a hodiny zábavy a pozvedne vaši akci na nový level. Proč na gaming party přibalit projektor a čím předčí počítače a herní konzole?

Do batohu i do ruky

Jednou z nepřekonatelných výhod projektoru jsou jeho rozměry. Na rozdíl od počítače nebo většiny konzolí The Freestyle bez problému přenesete všude s sebou. Tento drobek vám v tašce nezabere téměř žádné místo, a tak si budete moct s kamarády zahrát skutečně kdekoliv. Projektor lze navíc bez problému umístit kamkoliv, i na nerovnou plochu. Nemusíte tak pobíhat s vodováhou a pracně vytvářet rovinu.

Velké množství her i bez konzole

Jak si přes projektor zahrát, i když s sebou nemáte konzoli nebo počítač? Jednoduše. S Xbox Game Pass Ultimate budete mít přístup k široké knihovně her obsahující jak nejnovější tituly, tak starou dobrou klasiku. Díky cloudovému hraní u sebe přitom vůbec nemusíte mít samotný Xbox. Samsung navíc nově začal spolupracovat se známým vývojářským studiem Bethesda, tudíž si budete moct zahrát i nové, singleplayer RPG, vesmírné sci-fi Starfield.

Prvotřídní zvuk

Nepotřebujete zapojovat reproduktory, ani říkat kamarádům, ať se ztiší. The Freestyle bez problému ozvučí celou vaší párty. Projektor je totiž vybaven výkonným vestavěným reproduktorem, který vás nadchne bohatým 360stupňovým zvukem. Tuhle vlastnost například oceníte při hraní nejrůznějších hororových her! Temná hudba a zvuk vás maximálně ponoří do děje a vy uslyšíte i to nejjemnější zaskřípání dveří nebo kroky, při jejichž zvuku se vám bude zdát, že vrah stojí přímo za vámi.

zdroj: Foto: Samsung

Bleskové nastavení

Nikomu se na party nechce trávit delší čas zprovozňováním herního zařízení. Využijte radši volné minuty k výběru hry a nechte Freestyle, ať se sám nastaví. Projektor automaticky opraví zkosený obraz a upraví ho do pravidelného obdélníku, a to i v případě, že projektor postavíte na nerovný povrch. Ještě než začnete hrát, promítaná hra se automaticky vyrovná a dokonale zaostří. Hravě si poradí i s barevnými stěnami. Optimalizuje totiž projekci na základě jejich barvy, takže si budete moct užít dokonale věrný obraz.

Zábava i na později

Na další level už se necítíte? Pokud máte už hraní dost, pusťte si třeba film, seriál, videa nebo cokoliv jiného! Díky Smart TV Experience můžete jednoduše zrcadlit obsah své televize nebo telefonu do projektoru. Stačí se smartphonem dotknout jakéhokoliv místa na The Freestyle a okamžitě můžete ostatním ukázat, který hráč vás onehdy při streamování pobavil.

zdroj: Foto: Samsung

Neskutečné rozměry

Pozvali jste si na večer hodně přátel? Teď už se vám nestane, že by někdo neviděl na obrazovku. Díky funkci Smart Edge Blending můžete totiž spojit obraz ze dvou projektorů do jednoho. Propojení Freestylů vám vytvoří neskutečný panoramatický obraz ideální ke sledování videoobsahu, ať už na výšku s velikostí 120“ nebo na šířku s velikostí 160“.

Nový projektor The Freestyle 2. generace je v ČR úplnou novinkou. Dostupný je teprve od 31. srpna a doporučená maloobchodní cena činí 24 990 Kč. Samsung si nicméně pro své zákazníky přichystal mimořádnou akci. Při koupi projektoru na e-shopu Samsungu a u vybraných partnerů můžete od 31. 8. do 30. 9. využít speciální nabídky a získat zmíněný Xbox Game Pass Ultimate na 6 měsíců, originální herní XBOX ovladač, originální externí baterii a k tomu ještě silikonový obal v celkové hodnotě 8 177 Kč jako bonus.