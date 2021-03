10 důvodů, proč chtít herní notebook s GeForce RTX řady 30

26. 3. 2021 16:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Grafické karty Nvidia GeForce řady 30 přinesly hráčům další zvýšení výkonu, díky kterému si je možné užít i ty nejnovější herní pecky jako Cyberpunk 2077, Call of Duty Black Ops Cold War nebo Watch Dogs Legion s vyššími FPS či lepšími grafickými efekty. Ale jsou tu i další vlastnosti nové generace, které hráči ocení. Zvláště, pokud mluvíme o noteboocích, kde nejlépe vynikne energetická efektivita architektury Nvidia Ampere a chytrá řešení na míru přenosným počítačům. Tady je 10 důvodů, proč by váš herní notebook měl nést grafický čip GeForce RTX řady 30.

Vyšší výkon pro hraní ve 1440p

Hraní ve Full HD je už standardem. Díky výkonu GeForce RTX řady 30 je ale nyní možné i v notebooku postoupit na vyšší úroveň. Rozlišení QHD neboli 1440p nabízí 1,8× více pixelů než Full HD, čímž činí obraz jemnější a detailnější. Velcí výrobci notebooků jako Razer, OMEN, Lenovo nebo Asus už uvádějí na trh své nové modely s displeji o rozlišení 2560 × 1440 px. Společně s grafickými kartami Nvidia GeForce RTX 30 si tak budeme moci užít hraní ve QHD i na notebooku!

Dynamic Boost 2.0

U notebooků je vždycky výzvou nastavit napájení tak, aby komponenty podávaly co největší výkon, ale zároveň aby se zařízení nepřehřívalo či nebylo příliš hlučné. Slouží k tomu limity napájení, které nastavují strop, kolik energie mohou součástky čerpat. To ale není praktické u úloh, které vytěžují jak procesor, tak i grafický čip, tedy typicky hry. Vykreslování her klade nároky střídavě na CPU a GPU, a to i v rámci jedné hry a scény. Jeden snímek je omezen výkonem procesoru, zatímco druhý zase výkonem GPU.

Dynamic Boost 2.0 se to snaží řešit pomocí chytrého algoritmu, který dokáže vyvažovat energii mezi komponenty podle potřeby v reálném čase. Díky vylepšení pomocí umělé inteligence bylo navíc možné přidat do systému ještě grafickou paměť, při hraní tak notebook může vzít v potaz i požadavky na napájení VRAM. Díky Dynamic Boostu 2.0 je tak energie tam, kde je jí potřeba nejvíce.

WhisperMode 2.0

Pokud chcete tišší notebook, snížíte si otáčky ventilátorů, není-liž pravda? S nižší rychlostí ventilátorů ale klesá účinnost chlazení a v důsledku toho i výkon. Jak z toho ven?

Nvidia ve spolupráci s výrobci notebooků navhrla systém WhisperMode, aktuálně už ve své druhé revizi, který díky optimalizacím na úrovni hardware dokáže přesněji ovládat komponenty s ohledem na úroveň hlučnosti. Díky AI dokáže technologie udržet ve hrách zvolený počet snímků za sekundu, přitom ale podstatně snížit hluk zařízení.

Advanced Optimus

Technologii Nvidia Optimus už znáte: díky ní je možné v notebooku přepínat z výkonné grafiky GeForce na integrovaný grafický čip v procesoru, který spotřebovává minimum energie a hodí se na nenáročné úlohy. Díky tomu je možné dosáhnout větší výdrže baterie. Dříve bylo nemožné kombinovat přepínání grafiky Optimus společně s technologií G-Sync, která zase díky synchronizaci obnovovací frekvence a FPS poskytuje při hraní čistý obraz bez trhání. Díky Advanced Optimus už to ale neplatí - obě technologie je nyní možné mít aktivované zároveň, takže při hraní s grafickou kartou GeForce RTX už můžete využívat všech jejích možností, ale mimo hru zase ušetříte cenné watty.

DLSS

Jedna ze zásadních technologií, z níž notebooky těží, je DLSS, neboli Deep Learning Super Sampling. Jde o chytrý post-processing obrazu pomocí AI, díky němuž získáme vyšší FPS, ale udržíme kvalitu rozbrazení přibližující se originálu. Výkon navíc se vždycky hodí, ať už je to pro hraní ve 1440p nebo pro vyšší FPS v kompetitivních hrách.

Resizable BAR

Při vykreslování hry je třeba neustále přistupovat do paměti grafické karty: při načítání textur, modelů, objektů herního světa. Procesor neustále zadává grafickému čipu příkazy k výměně dat, které se přenášejí přes sběrnici PCI Express. Resizable BAR činí tuto komunikaci efektivnější, protože umožňuje adresovat celou paměť naráz, čímž sníží počet volání a může tak ve výsledku zvýšit výkon anebo naopak ušetřit energii pro delší hraní bez zásuvky.

Nvidia Reflex

Při hraní je důležitý nejen počet snímků za sekundu, ale také rychlá odezva ovládání. Co vám bude platných 144 Hz, když budete mít pomalou myš? Myš, kterou držíte v ruce, je ale jen jeden článek řetězce, který tvoří odezvu systému. Patří do něj i rychlost zpracování příkazů pomocí CPU, pipeline grafické karty nebo odezva displeje. Nvidia Reflex se snaží všechny tyto dílky skládačky optimalizovat tak, aby odezva ovládání byla co nejrychlejší.

Hraní s RTX ON

Grafické karty GeForce RTX 30 zvyšují výkon v titulech s podporou technologie RTX. Díky architektuře Ampere si tak lze užít realistické nasvícení her pomocí ray-tracingu. RTX podporují desítky her včetně největších titulů současnosti jako Cyberpunk 2077, Minecraft, Fortnite či Call of Duty Black Ops Cold War.

Nvidia Broadcast AI

Grafická architektura Ampere umí vykreslovat krásné herní světy, ale její Tensor jádra s podporou umělé inteligence lze použít i k dalším úlohám. Například k odstranění nevzhledného pozadí studia při streamování nebo k odstranění hluku okolí v reálném čase. Ano, i tohle grafiky GeForce RTX 30 s podporou umělé inteligence dokážou. Stačí si nainstalovat aplikaci Nvidia Broadcast a povýšit své hraní před publikem na novou úroveň.

Nvidia Studio

Notebooky vybavené grafickými kartama Nvidia GeForce mají co nabídnout nejen hráčům, ale i tvůrcům obsahu. Iniciativa Nvidia Studio od roku 2019 přináší poloprofesionálům i nadšencům stroje, na které se mohou spolehnout při práci i kreativní zábavě a díky nimž bude výsledek rychleji hotový. Grafické karty GeForce řady 30 dále zvyšují výkon v renderování díky akceleraci pomocí 2. generace RT jader nebo díky vyšší porci paměti, která může nově dosahovat v notebooku až kapacity 24 GB.

