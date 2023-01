Sandman: Král snů a vládce říše nočních můr

21. 1. 2023 12:00 | Popkult | autor: Dagmar Garciová

Anglický šlechtic Roderick Burgess se v roce 1916 po důkladných přípravách pokusil během okultního obřadu přelstít smrt a získat nad ní kontrolu. Udělal ale chybu. Místo Smrti přivolal do našeho světa jiného z takzvaných Věčných. Ve svém sídle uvěznil Sandmana, známého také jako Morfeus nebo Sen.

Pán snů a nočních můr byl lapen na dlouhých sedmdesát let. Svět kolem něj mezitím žil dál svým životem a on trpělivě vyčkával na tu správnou chvíli, kdy se opět dostane na svobodu. A s ním čekali i další. Planetou se totiž začala šířit záhadná „spavá nemoc“ – lidé zkrátka usnuli, neprobouzeli se a nebyl nikdo, kdo by hlídal jejich sny.

Morfeus nakonec získal vytouženou svobodu, během svého „pobytu“ u Burgesse však pozbyl tří magických artefaktů ze své výbavy – měšce, přilby a rubínu. Tyto předměty získaly během let nové majitele a někteří s nimi naneštěstí napáchali více škody nežli užitku. Po návratu do svého snového království, respektive jeho trosek, se Sandman pustil do práce. Nebylo jí zrovna málo. A jeho kroky vedly až do pekla…

zdroj: Foto: DC Comics

Máte pocit, že jste o Sandmanovi už slyšeli? Je vám nástřel příběhu povědomý? Je to proto, že nakladatelství CREW vydalo komiks Sandman: Preludia a nocturna poprvé už v roce 2002, tenkrát v černobílém kabátku. Barevné vydání se čtenářům dostalo do rukou v roce 2016. Neutuchající zájem měl za následek, že se nakladatelství rozhodlo tuto dnes již kultovní záležitost několikrát dotisknout. Další popularitu téhle pozoruhodné postavě zařídil i loňský seriál od Netflixu, který se věnuje právě zmiňované první knize.

Sandmanův příběh se začal psát v roce 1987, kdy tehdy ještě komiksový zelenáč Neil Gaiman obdržel nabídku publikovat pro společnost DC každý měsíc seriál. A tak byla navázána spolupráce mezi americkou firmou a britským autorem – a nikdo z nich neměl ani ponětí, jak kultovní záležitost společně stvoří.

V minulosti už pod hlavičkou DC existovaly různé jiné iterace postavy Sandmana, Pán snů byl ale nevýrazným, dalo by se říct, že zapomenutým hrdinou. Jeho vzkříšení v rukou nového autora tohle všechno změnilo. Neil Gaiman je zkrátka výborný vypravěč, jehož fantazie je téměř bezbřehá, jak již mnohokrát dokázal ve svých dílech řadících se do žánru fantasy (Nikdykde, Oceán na konci uličky, Koralína a podobně). A Sandman za nimi nezaostává.

zdroj: vlastní video redakce

Za prvními skicami Morfea stál v roce 1988 výtvarník Sam Kieth (vytrval pouze do třetího čísla Sandmana), jehož vize Pána snů se nejvíce podobala Gaimanovým představám – vyzáblý, vysoký muž s dlouhými černými vlasy, ostrými rysy a v černém plášti podobném kimonu. Poté přišel na řadu Mike Dringenberg, který nejprve Samovy kresby tužkou inkoval a po jeho odchodu převzal žezlo. Tedy tužku. K inkování a kresbě se dostal Malcolm Jones III., obálky dostal na starost Dave McKean a lettering obstaral Todd Klein. Na koloringu se podíleli Robbie Bush a Daniel Vozzo.

Barevné vydání komiks v mnohém obohatilo, oproti černobílé verzi dává barevnost kulis vyniknout mnoha detailům. Výrazný je třeba kontrast mezi samotným Sandmanem, který vystupuje pouze v černobílých barvách, a peklem, kde se prohání přehlídka pestrobarevných démonů. Násilné scény zas působí brutálněji, když krev dostane svou typicky rudou barvu. Snový svět je díky barvám živější.

Tmavší odstíny ale i tak stále převažují, díky čemuž je docíleno hororové atmosféry. Abstraktnost se střídá s konkrétním. Vyprávění sklouzává k poetičnosti, která ovšem není vágní. Co komiksu rozhodně nechybí, je komplexnost.

Prostředím, kde se vše odehrává, je nejprve dobře známá matička Země, zavítáme ale i do Sandmanova království, pohltí nás plameny pekelné a uslyšíme zvuk křídel Smrti. Gaiman do svého díla zakomponoval nejen mytologii, ale také biblické výjevy, jak lze spatřovat u dvou bratrů, z nichž jeden má bratrovražedné sklony. Propojenost DC univerza, do něhož Sandman spadá, je patrná při zmínkách o Lize spravedlnosti, Gothamu, JLA, Jokerovi a podobně.

zdroj: Foto: DC Comics

Postava Sandmana se vymyká jakýmkoliv hrdinským stereotypům. Nechce konat dobro, pouze chce vrátit věci zpět do zajetých kolejí. Ze začátku, kdy byl několik let vězněn a vyčkával na smrt těch, kteří ho chtěli využít, je hnán pomstou, postupně ale zjišťuje, že mu to nepřináší žádné uspokojení.

Pobyt na Zemi, mezi lidmi, ho bezesporu ovlivnil. Sandman se začal zajímat, pokládat si otázky, jaký mají věci smysl. Je to mrzout, přesto si dokáže získat čtenářovu přízeň a sešit po sešitu nám poodhaluje své myšlenkové pochody. Vývoj postavy je zřejmý, nejvíce pak v kapitole Tlukot jejích křídel, kde se objeví postava Smrti, Sandmanovy sestřičky, která ve čtenáři jistě zanechá výraznou stopu. I přes chmurný úděl si udržuje pozitivní mysl – a je fanynkou Mary Poppins.

zdroj: Foto: DC Comics

Co se dalších postav v knize týče, nechybí vyšinutý muž, který uteče z blázince Arkham a který si pohrává s životy lidí v jednom nonstopu. Dále zde máme vládce pekel a ohnivou říši plnou nejrůznějších démonů. Na scéně se objeví také John Constantine, jehož dlouhá léta sužují noční můry.

Sandman: Preludia nocturna obsahuje předmluvu Karen Bergerové, šéfredaktorky Vertiga, kde komiks vycházel. Pak celkem osm kapitol a sešitů následovaných doslovem samotného Neila Gaimana a životopisy tvůrců. Celá tahle komiksová kniha je hororově-fantaskní předehrou, od které se nebudete chtít odtrhnout.