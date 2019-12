Veselé Vánoce a šťastný rok 2020 přeje redakce Games.cz

- Oznámení autor: Redakce Games.cz

Naši drazí a vážení čtenáři, další rok je za námi. Tentokrát byl chudší na opravdu velké hry, ale o to větší prostor dostaly menší projekty, které by možná v hektickém roce zapadly. Jisté je, že minimálně z herního hlediska ten příští opravdu hektický bude. Po kanonádě velkých a nadějných titulů přijdou nové konzole a čeká nás spousta oznámení, těšení se a samozřejmě hraní. Ale…

…ale to je až příští rok. Do té doby tu je období, kdy snad všichni najdeme trochu klidu a pohody a času jak na své blízké, tak i na hry, na které se třeba přes rok nedostávalo. Doufáme, že Sam doběhl s vašimi dárky v pořádku, moc jich po cestě nepoztrácel a BB v klidu mohlo spát. Pak už na vás snad čeká přiměřeně klidný, a nebo bombastický vstup do nového roku a my se vrátíme k tradičnímu režimu.

Na Gamesech nahazujeme klasický vánoční režim, takže nečekejte klasickou zásobu zpráv a recenzí, ostatně, herní průmysl bude taktéž spát, a pokud nám oznámí Half-Life 3, určitě o tom napíšeme. Vycházet ale začnou naše Best of články a po Novém roce samozřejmě dojde i na vaše hlasování o nejlepší hry roku. Do té doby se mějte krásně a protože se nám povedlo zakončit rok ve stejném složení jako loni, přidáváme náš gamesácký betlém, díky kterému nás naštěstí ten blesk netrefil.

Ještě jednou vám děkujeme za vaši přízeň.

Šťastné a veselé