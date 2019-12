Chystá se akční RPG s Drizztem Do'Urdenem

Windows

- Oznámení autor: Jan Slavík

Ve Wizards of the Coast usoudili, že nadešel správný čas trochu provětrat Forgotten Realms. Můžete začít brousit scimitary, akční RPG Dungeons & Dragons: Dark Alliance dorazí příští rok na podzim a nechá vás a, je-li libo, několik spolubojovníků soupeřit s nástrahami a nestvůrami z Planiny ledového větru.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance má být hratelná i o samotě, ale prý to pak nebude žádná procházka růžovým sadem, protože design počítá spíše s kooperací v rámci až čtyřčlenné party. Skupiny hrdinů samozřejmě sedí k tematice a cílem je prý přenést na obrazovku typický pocit sdíleného dobrodružství, semknuté družiny reků srdnatě vzdorující nebezpečí a útrapám, jak ho znáte ze stolní předlohy (které se mimochodem daří jak nikdy předtím, stolní D&D letos zaznamenala nejlepší prodeje ve své historii).

Útrap bude, co hrdlo ráčí, protože se podíváte primárně na Planinu ledového větru (Icewind Dale), místo, které není známé zrovna jako ideální destinace pro relaxační dovolenou. Tedy minimálně pokud nepovažujete neustálý boj o život s ledovými obry a záplavou gnollů, zatímco vám hrozí akutní omrzliny, za odpočinkovou aktivitu.

To také znamená, že se Dark Alliance bude stejně jako většina videoher z FR odehrávat v severozápadním Faerûnu. Až má člověk chuť si postesknout, že by se taky jednou rád podíval do vnitrozemí, ale co naplat. Tvůrci ukázali trochu řežby v minutovém traileru, ale... Jak to jen říct? Viděl jsem v životě už i lépe zvolenou kameru...

V ansámblu místních hrdinů najdete jedny z nejvíce ikonických tváří celého univerza. Drowí templář a bývalý zabiják z Bregan D'aerthe, co se vzepřel osudu, Drizzt Do'Urden, je nabíledni. Zbytek party sice tvůrci nejmenovali, ale ten vousatý pán z upoutávky by mohl být Wulfgar, lučištnice Catti-Brie a trpaslík... Bruenor, nejspíš. A když už tu máme de facto celou Salvatoreho sestavu, střihne si cameo třeba i Artemis Entreri?

Jak se to celé bude hrát, zatím netušíme. Má jít o duchovního nástupce shora viděných akčních RPG Baldur's Gate: Dark Alliance I a II z let 2001 a 2004, ale od novinky bych čekal spíš něco s příchutí soulsovky nebo sekirovky. Na potvrzení nicméně budeme muset počkat, dokud se tvůrci neuvolí vypustit do světa více informací. Času je zatím dost – Dungeons & Dragons: Dark Alliance má vyjít na podzim 2020.