Bezvěký samuraj se po šestnáci letech vrací v Samurai Jack: Battle Through Time

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Jan Slavík

V popkulturním prostoru existuje tolik zajímavých značek, že není až takový problém na některou zapomenout a pak, když vám ji někdo připomene, se podivit, proč ji herní médium nevyužívá víc. Vždyť se na to tolik hodí! Samuraj, kterému čas vzal jméno, ale nezlomil jeho odhodlání vymýtit zlo, se na videoherní monitory a obrazovky podíval naposledy před dlouhými lety. Návrat už byl tudíž načase.

Ne, že by snad Jackovi byly úplně cizí návraty v době, kdy už v ně pomalu ani nikdo nedoufal. Však tvůrce a režisér animované předlohy Genndy Tartakovsky provedl něco podobného – po čtyřech sériích mezi lety 2001 a 2003 dorazilo zakončení příběhu v podobě té páté až po čtrnácti letech v roce 2017.

Hry na tom jsou podobně – naposled vyšla v roce 2004 akční adventura Samurai Jack: The Shadow of Aku na PlayStation 2 a Nintendo GameCube. Lidé, co se tehdy narodili, už si stačili dojít pro vlastní občanku a budou si letos moci dopřát Samurai Jack: Battle Through Time. Hra se uvedla krátkým videem, v němž je krom sekvence z animáku k vidění i pár záběrů ze hry:

O příběhové pozadí se postará Darrick Bachman, jeden ze scenáristů seriálu, což není úplně špatná zpráva. Těžko odhadovat nějaké hlubší mechaniky hratelnosti, ale video a screenshoty nastiňují existenci akčních a plošinovkových pasáží s pastmi, využití zbraní na dálku a samozřejmě střídání časových období.

Hack'n'slash řežba na pohled nevypadá zle, a pokud by se podařilo trefit úroveň kvality někam k peckám od PlatinumGames, bylo by jistě o co stát. Což mimochodem není zas tak utopický sen, protože hru pro Adult Swim Games vyrábí studio Soleil, v němž pracují lidé, co mají v portfoliu třeba Ninja Gaiden či Dead or Alive.

Jejich poslední hra, online mlátička Naruto to Boruto: Shinobi Striker, sice nevzbudila dvakrát nadšené reakce, ale za to také ve velké míře může cenová politika vydavatele. Bandai Namco totiž nemá problém si za hru říct plnou palbu a pak vám ještě prodat postavy a dovednosti za další reálné peníze. V singleplayerové hře pod Adult Swim snad nic podobného k vidění nebude.

Zatím se neví, kdy Samurai Jack: Battle Through Time přesně vyjde, ale mělo by to být ještě letos na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.