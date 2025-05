Život na útěku má jasné následky. Česká akční adventura The Last Mile slibuje příběh morální šedi

26. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

České Frostember Studios vzniklo teprve v minulém roce, ale už v té době uvedlo, že pracuje na docela ambiciózní akční adventuře The Last Mile, která bude spoléhat na poutavé vyprávění a filmový přístup. Jestli se jim nastavený cíl povede splnit, se sice zatím neví, ale nově zveřejněné materiály leccos naznačí.

Tým vydal první kratičkou ukázku zachycující jednu deštivou noc, během níž hlavní hrdina provedl něco špatného, čehož ale zjevně úplně moc nelituje. I z tohoto krátkého náznaku je jasné, že se bude sázet na hutnou atmosféru morálně šedého příběhu, jehož vývoj máte v rukách vy.

O něco více informací prozrazuje spuštěná produktová stránka na Steamu, kde se mimo jiné dočtete, že útěk Nicka Riegera před minulostí a zákonem nabídne plno rozhodnutí, která budou formovat jeho cestu. S každým průchodem narazíte na odlišné lokace, situace a vedlejší úkoly, což se odrazí na tom, jak daleko jste ochotní zajít kvůli přežití.

zdroj: Frostember Studios

Vývojářský celek slibuje důraz na emoce a lidskost ve vedlejších postavách, ale i v rámci vnitřního boje rozervaného hlavního hrdiny. Zanedbaná by neměla být ani hratelnost postavená na průzkumu lokací. V nich využijete kradmého postupu, interakce s prostředím i akce, v níž dojde na střelné zbraně, instinkt a improvizaci.

Abyste se plně ponořili do místního světa, vytvořil tým stylizovaný vizuál, který klade důraz na hru světla a stínu či na déšť, čímž se autoři a autorky snaží zachytit silnou filmovou atmosféru. Z ukázky to vypadá, že se jim to docela daří, leč přiložené obrázky už zase tak přesvědčivé nejsou.

Zatím není oznámené ani orientační datum vydání. Přestože ukázka upozorňuje pouze na PC verzi The Last Mile, dle oficiálních stránek studia se chystají i konzolové varianty pro PlayStation a Xbox.