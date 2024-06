Zítra bychom se měli dozvědět víc o chystaném DLC pro Alana Wakea 2

Na Twitteru/X hry Alan Wake 2 visí pozvánka na zítřejší den, která nejspíše láká k odhalení placeného DLC s podtitulem Night Springs. „Stavte se na kávu do kavárny Night Springs. Filtrace začíná 7. června,“ vábí studio Remedy k horkému šálku kávy. Odhalení bychom se tak mohli dočkat během zítřejší konference Summer Game Fest.

Dark Triangle Coffee. Just coffee, nothing else. Have a sip at Night Springs' One and Only Coffee World.



Join the percolation on June 7th... in Night Springs.#NightSprings pic.twitter.com/qzXEwVxDWB