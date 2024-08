Zemědělný horor We Harvest Shadows zhmotňuje démony mysli

21. 8. 2024 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pozornost hráčského publika nejspíš z větší části směřovala spíše k hlavnímu programu včerejší Opening Night Live, kde na jevišti vystřídala řada zvučných herních jmen, ale to neznamená, že se sem tam neukázala žádná potenciální perla ve smršti upoutávek v předskokanské pre-show. Mimořádně nadějně vypadá třeba agrární děs v podání We Harvest Shadows (oznamovací trailer ke zhlédnutí výše) od jediného vývojáře Davida Wehleho.

Wehle svou novinku popisuje jako „farmářskou hororovou alegorii z pohledu první osoby“. Neútulnou hru. Protipól Stardew Valley či Animal Crossing.

Pravda, ono zemědělství dokáže být docela obstojný horor i bez přidaných démonů, ale ve We Harvest Shadows vás nebude děsit otravné padlí, co se neustále vrací na šalvěj, nezdolná plíseň na rajčatech, invaze vos či pozdní mrazy, když už začaly kvést sady.

Ne, hra si místo toho podá imaginární ruce se Senuou či Edith Finch a hrůzu najde v ďáblech setrvávajících v lidské mysli. A ti, jak potvrdí každý, kdo s nimi měl co do činění, vážně nejsou o nic méně skuteční než takoví, na které si můžete opravdu sáhnout. Což bude možná i pointa hry, ale to už se dopouštím spekulací.

zdroj: David Wehle

We Harvest Shadows bude napůl příběhový horor, napůl farmářská simulace, v níž se vtělíte do Garretta, introverta, který se sám rozhodne stranit společnosti, protože je přesvědčen, že svět je lepší bez něj. Odejde z města na opuštěnou farmu, kde plánuje dožít zbytek svých dní. Jenže... čím tohle ponuré čekání na smrt naplnit?

O stavu protagonistovy mysli docela dobře vypovídá hned první úkol: „Jdi ven.“ Normálka, ne? Jenže pro zdeprimovaného agorafobika se stejně dobře může jednat o jednu z největších výzev v životě a představa sáhnutí po klice od dveří dovede zmrazit panickým strachem. Jsem výsostně zvědavý, jak hra tuto převelice citlivou tematiku vlastně uchopí.

Garrett tuhle překážku nakonec překoná, bude pěstovat, budovat a bude doslovně i metaforicky uklízet venku i uvnitř, aby třeba, možná svou duši nakonec zahojil. Ale to nepůjde bez konfrontace s běsy. Hrdinu v neklidných nocích něco sleduje. Hmatatelná hrozba, nebo metafora pro zlomenou mysl? Uvidíme.

Autor slibuje pomalý, ale hutný horor založený na tísnivé atmosféře a zápletce bez laciných lekaček. K vyprávění i pěstování nabídne celé kilometry čtvereční samotné farmy i přilehlé divočiny. Hra nebude obsahovat survivalové prvky, hlad a žízeň tak budete moci pustit z hlavy a nic nebude rušit od vnímání příběhu a budování statku.

We Harvest Shadows se zdá svým způsobem relaxační, ale zneklidňující zároveň. Krásná i hnusná. A já osobně si ji rozhodně chci zahrát. Pokud máte podobný pocit, můžete prozatím zkusit alespoň demo na Steamu. O datum vydání plné verze se tvůrce zatím nepodělil. Hra vyjde na PC.