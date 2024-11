Zápisky z Kutné Hory. Sledujte první vývojářský deník Kingdom Come: Deliverance 2

Na pokračování dobrodružství Jindřicha ze Skalice si ještě dobrého čtvrt roku počkáme do vydání Kingdom Come: Deliverance 2. České studio Warhorse už ale začíná poodhalovat oponu, na co všechno se můžeme těšit, a jak historicky autentická virtuální verze Kutné Hory a Českého ráje vznikala.

Vůbec první vývojářský stream můžete sledovat na Twitchi studia dnes od 18 hodin. Přenos povede šéf PR oddělení Tobias Stolz-Zwilling a těšit se můžete na záznamy z nedávných eventů, otázky a odpovědi a samozřejmě i nějaké to překvapení.

The wait is over - our first #KCD2 dev stream, hosted by none other than Sir @T0_8I himself, is coming November 5th at 6pm CET / 9am PST. ⚔️ Catch content from recent events, a Q&A, and maybe a surprise or two… Don't miss it! pic.twitter.com/W0YwK0bCqJ