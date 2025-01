Žádný SnowRunner, další díl simulátoru těžké techniky se jmenuje RoadCraft

29. 1. 2025 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Dokázat, že terénní práce nejsou žádná věda a že vás v budování silnic a demolici domů nezastaví ani lehké mrholení ani ranní mrazíky, budete moci na jaře v simulátoru těžké techniky RoadCraft. Další díl ze série MudRunner a SnowRunner v traileru předvádí pokročilou fyziku a hlavně bezkonkurenční zásah do přírody.

RoadCraft totiž nebude už jen o tom, najít v obtížném terénu tu nejlepší cestu, abyste dostali náklad z bodu A do bodu B a cestou třeba vyprostili vozidlo zapadlé v bahně. Ne, RoadCraft vás nechá pokládat silnice, přehrazovat řeky, uklízet suť, pokládat potrubí, kácet lesy. To všechno, abyste si ulehčili práci na obrovském projektu, kterým je návrat života do osmi zdevastovaných regionů po celém světě.

Rekonstrukce infrastruktury vám pomůže i v tom, že po ní mohou jezdit konvoje se surovinami. Každý kus dřeva, oceli a cementu můžete v recyklační továrně proměnit na materiál a z něj postavit třeba most přes řeku a naplánovat přes něj trasu automatizovaných konvojů, které vám usnadní dopravu dalších materiálů.

Katastrofami stižené oblasti mají každá rozlohu 4 kilometry čtvereční, do toho spoustu vedlejších misí. Budete odklízet zatopené přehrady, vyřazené solární elektrárny a podobně. Zacházení s jeřábem, buldozerem, bagrem, náklaďáky a harvestory bude vašim denním chlebem a nabídne rozmanitější hratelnost než kterýkoliv díl terénních simulátorů dosud.

Každý stroj se chová trochu jinak a má jiné využití. Při postupu kampaní narazíte na více než 40 různých vozidel a strojů. Samozřejmostí je jejich přizpůsobení v garáži – ať už se bavíme o jízních vlastnostech nebo jen o kosmetických doplňcích.

A na závěr to nejlepší: RoadCraft si můžete zahrát i v kooperaci s až třemi dalšími hráči a společně tak koordinovat stavařské projekty nebo pracovat na různých stavbách nezávisle na sobě. RoadCraft vychází na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5 za pár měsíců, 20. května.