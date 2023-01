WW2 Rebuilder vás nechá uklízet po druhé světové válce

18. 1. 2023 13:41 | Novinky | autor: Jan Slavík

Coby herní stratégové a vojevůdci či členové speciálních komand a podobně ve válečných hrách rozmlátíme kde co. Tahle barabizna letí do povětří, támhleten most musí na dno řeky, děla a bomby nechť se činí! Teď ale přichází titul, který nás nechá se chytit za nos a trochu toho bordelu po sobě zase uklidit.

WW2 Rebuilder od studia Madnetic by názvem evokoval spíš budovatelskou strategii, ale ve skutečnosti se jedná o zážitek z pohledu první osoby, v němž se o obnovu zbídačených měst postaráte pěkně ručně. S perlíkem a lopatou odklidíte suť, tady svaříte koleje, támhle odstřelíte budovu, která už nemá šanci a musí uvolnit místo nové, jinde zas opravíte fasádu či se postaráte o přísun elektřiny.

Na jednu stranu to vypadá jako takový poválečný House Flipper, což není žádná negativní kritika, protože kdo holduje divnosimulátorům, ví, že to je navýsost fajn zábava. Ale na stranu druhou se také zdá, že WW2 Rebuilder není úplně bezstarostná věc – má totiž i příběhovou rovinu a před opravou vám také ukáže, jak ke škodě za války došlo. Lidi u toho sice stylizuje do siluet, ale vypadá to, že si žádné servítky nebere a nic se nesnaží romantizovat.

zdroj: Madnetic Games

Hra vyšla pouze na počítačích a od včerejška je k dispozici na Steamu, kde ji můžete až do konce ledna v 10% slevě pořídit za zaváděcích 15 eur. Dle hráčských ohlasů by se mohlo jednat o povedený titul, skóre prozatím ukazuje 93 % pozitivních recenzí. A pokud byste si ani tak nebyli jistí investicí, je k dispozici i bezplatné demo.