Vyžehlete pláště. Taktická tahovka se superhrdiny Capes vychází už za měsíc

19. 4. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Líbili se vám Marvel's Midnight Suns a klidně byste si dali temnější nášup? Nevadí vám superhrdinové, kteří nemají cejch Marvelu ani DC? Pak už jistě máte v hledáčku tahovku Capes, která se připomíná trailerem s datem vydání (ke zhlédnutí výše). Drsnou tahovku si zahrajeme už na konci května.

V dystopické budoucnosti jsou lidé se superschopnostmi loveni a monopol na pozici udržování pořádku v King City patří jediné megaspolečnosti. Vlastně si můžete představit takový Vought International z Bandy a budete velice blízko. Tahle překážka ale nezastaví odboj superlidí, kteří chtějí korporaci a její krutovládu svrhnout.

Capes od studia Spitfire Interactive v sobě nezapře inspiraci tahovkami od Firaxis. Vystavíte si tým ze superhrdinů a v soubojích na kola budete pečlivě a s rozmyslem využívat jejich unikátní schopnosti. Každý hrdina se hraje jinak a různě doplňuje řady bojovníků za svobodu, což bude klíčové při vymýšlení efektivních taktik a zničujících řetězových útoků. Ke slovu přijde i využitelnost prostředí, překážek a předmětů, které v arénách naleznete.

Samozřejmostí bude také levelování postav, učení se novým schopnostem a talentům. Na rozdíl od Midnight Suns tady nebudete stavět balíček s kartami útoků, Capes jsou mnohem blíže logickému puzzlu. Každá hádanka má však mnoho způsobů řešení, protože z ansámblu unikátních hrdinů můžete do boje vzít jen čtyři. Na nové rekruty pak narazíte ve vedlejších misích, takže nikdo negarantuje, že budete mít k dispozici všechny nadlidi. To znamená skutečně kreativní bitkaření s cílem sestavit ultimátní partu, která by nabančila i Lize spravedlnosti nebo Avengers.

Taktická tahovka Capes vychází 29. května na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a Switch.