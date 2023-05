Vyšla revolucionářská roguelite Liberté, podívejte se na nový trailer

24. 5. 2023 13:03 | Novinky | autor: Jan Slavík

Koho zaujalo neobvyklé snoubení bouřemi zmítané Paříže osmnáctého století s temnou fantasy a ezoterickým hororem v podání roguelite akce Liberté od studia Superstatic, ale odrazoval ho předběžný přístup a radši by se pustil až do plné verze, už nemusí dál čekat – hra včera vyšla.

Tvůrci to doprovodili upoutávkou, kterou můžete zhlédnout výše. Nic vyloženě překvapivého neukazuje – jen připomíná, že se protagonista René nebude muset vypořádat pouze s mocnářskými intrikami, společenskou náladou, co připomíná sud střelného prachu, na němž sedí podnapilý ponocný a snaží se si zapálit dýmku, a vlivem tajemné i děsivé paní Rozkoše, entity z jiného světa. První housle bude hrát především boj.

Jak naznačila již dva týdny stará předchozí ukázka, souboje budou stát především na pozičním hraní a rychlých reakcích, protože René není žádný nezdolný bůh války, který by si mohl dovolit stát v ocelové smršti jak vlnolam. Místo toho bude potřeba se spolehnout na mrštnost, nepřátelským výpadům uskakovat a zarazit rapír mezi žebra jejich odkrytých zad.

zdroj: Anshar Publishing

Nebude to ale jediná cesta k vítězství – hra by měla nabízet víc než sto dovedností a karet se skilly, s jejichž pomocí budete moci hrdinu tvarovat dle libosti. René se tak může stát třeba mistrem střelných zbraní, pokud se necítíte na kontaktní bitvy, řezníkem se sekerami nebo... pěvcem. Neumím si sice moc představit, jak přesně by hraní za barda mělo pasovat do sólové rubanice, ale dle tvůrců prý dobře.

Liberté vyšla 23. května exkluzivně na PC, na Steamu je momentálně v zaváděcí slevě a vyjde na 16 eur. Recenzi pro vás již chystáme.