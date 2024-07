Výroční díl kopané EA Sports FC 25 má vyjít koncem září. Dražší edice vás do hry pustí dříve

8. 7. 2024 16:37 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nebyl by to správný herní rok, kdybychom se nedočkali výročních dílů některých stálic. A jednou z nich je i FIFA, respektive po ztrátě licence už EA Sports FC. Virtuální fotbal i přes spíše konzervativní vylepšení každý rok atakuje příčky nejprodávanějších her a EA si určitě nenechá ujít pořádný balík peněz, které jim EA Sports FC 25 vynese.

Známý a spolehlivý leaker billbil-kun odhalil, že letošní ročník kopané má vyjít 27. září. Opět si budete moci zakoupit dvě edice hry – standardní za 70 eur a ultimátní za rovných 100 eur. Majitelé dražších verzí se do hry navíc dostanou o sedm dní s předstihem. To by bylo aby EA nenaskočila na nejnovější trend dodatečného tahání peněz z hráčů! Majitelé předplatného EA Play si budou moci hru 10 hodin vyzkoušet.

O novinkách toho zatím moc nevíme, spekuluje se o změnách herních módů Pro Clubs a Ultimate Team, ale vzhledem ke každoroční recyklaci obsahu asi nepůjde o masivní překopání celých režímů. Stejně jako bychom asi neměli počítat se znatelným technologickým pokrokem. EA Sports FC 25 se totiž údajně plánuje krom PC, PS5 a Xboxu Series X/S také na minulou generací konzolí PS4 a Xbox One.

Jak se nový díl virtuální fotbalu těšíte vy? Příjde vám, že značka od ztráty licence prošla výraznější změnou? Kupujete si s železnou pravidelností každý ročník? Dejte nám vědět do diskuze.