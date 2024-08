Vypíglujte Shrekovi bažinu. PowerWash Simulator zamíří do pohádky

29. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hrdinní rytíři v nablýskaných zbrojích, popadněte svou vapku a hurá do bažiny na zlobra! Takový bordel jste totiž ještě neviděli. Zenový simulátor čištění, PowerWash Simulator, chystá další spolupráci se známou popkulturní značkou. Po Návratu do budoucnosti, Warhammeru 40,000, Spongebobovi a Alence v říši divů se oblíbená hra chystá do pohádky. Konkrétně do Shrekovy pohádky.

Ze zlobří bažiny budete smývat prach víl, protože, jak víme, špína má vrstvy - stejně jako cibule. Všechny povrchy se musí lesknout jako povrch kouzelného zrcadla. Rozšíření na podzim přidá hned pět map, známých z animáku od Dreamworks.

Už jsem zmínil Shrekovu bažinu, zavítáme i na hrad Duloc, ve kterém vládne muž malého vzrůstu a velkých ambicí, Lord Farquaad, podíváme se do perníkové chaloupky, dračího doupěte (snad nenačapáme oslíka s dračicí při nějaké nepleše!) a nakonec do továrny na lektvary.

Chybět nebudou ani tematické kostýmy vašeho týmu omývačů. Obléknout můžete naleštěnou rytířskou zbroj a popadnout vapku ve tvaru meče. Shrek Special Pack má vyjít někdy na podzim, dá se předpokládat, že jako ostatní tematické balíčky vyjde na zhruba dvě stě korun.