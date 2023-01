Vydání remaku Pharaoh: A New Era je blíž, než jsme čekali

27. 1. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Předělávka klasické budovatelské strategie Pharaoh: A New Era vyjde na PC 15. února. V traileru výše se můžete podívat, co remake klasiky z roku 1999 přinese. Tvůrci ze studií Dotemu a Triskell Interactive napsali kompletně nový zdrojový kód, počítat ale můžete i s vylepšenou grafikou a uživatelským rozhraním nebo s vylepšenými mechanismy. Remake bude obsahovat také přídavek Cleopatra: Queen of the Nile, sandboxový režim či editory misí a map.

Z faraonského trůnu budete v průběhu patnácti století řídit vývoj své dynastie od prvních usedlostí až po velkolepou kolébku kultury a civilizace. To vše ve zhruba padesátce misí, které slibují více než sto hodin hratelnosti.

zdroj: Dotemu

Pokud vás láká nostalgie starých budovatelských legend a místo pyramid jsou vám sympatičtější třeba mezopotámské zikkuraty, můžete sáhnout po české strategii Nebuchadnezzar. Vašek v její recenzi vyzvedává třeba pro žánr typický mikromanagement. Je tedy otázkou, nakolik remake posune v případě Pharaoh i hratelnost. Přece jen tento typ her vznikal na přelomu minulého milénia a počítat s jistou repetitivností, na kterou je potřeba se obrnit trpělivostí.