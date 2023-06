Vydání duchovního nástupce Dark Messiah of Might and Magic je za rohem

19. 6. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chybí-li vám nějaký duchovní následník kultovního Dark Messiah of Might and Magic a čekání do příštího roku na Avowed vám přijde příliš dlouhé, zbystřete. V červenci totiž vyjde Testament: The Order of High-Human. Fantasy metroidvania z pohledu první osoby slibuje akční rubačku mečem a magií, která by mohla být něco pro vás. Na příběhový trailer s datem vydání se můžete podívat výše.

Dobrodružství v postapokalyptickém světě slibuje pořádný mix žánrů. Vše od frenetických soubojů, puzzlů, metroidvanie, skákačky až po hutné RPG. Nezávislému studiu Fairshyp Games se nedají upřít ambice. Jak to vše funguje ve skutečnosti, si už teď můžete vyzkoušet v demoverzi v právě probíhajícím Steam Next Festu.

O příběhovém pozadí fantaskního temného světa jsme psali už dříve. Pojďme se ale podívat blíže na soubojový systém. Ten vám umožní kombinovat meče, sekery, luk s různými druhy šípů a na fyzice postavených 15 kouzel.

Zatímco řadoví protivníci působí trochu genericky, ve hře nebudou chybět ani souboje s bossy, které pořádně prověří vaše hráčské schopnosti. Kydlení zástupů protivníků nebude o co nejrychlejším klikání. Musíte dobře ovládat komba na blízko, trefování slabin nepřátel na dálku, ale i magické pasti, které uvězní, popálí a paralyzují fantasy havěť.

Testament: The Order of High-Human bude kombinovat akční pasáže s mechanickými hádankami a platformingem. Osobně se na skákací pasáže ve first person hrách dívám podezřívavě, protože málokterá je umí udělat dobře, na druhé straně by ale mohlo jít o zajímavě zpestření.

Testament: The Order of High-Human vychází 17. července na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a PC.