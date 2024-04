Vybíráme nejdůležitější oznámení z jarní Nintendo Indie World Showcase

18. 4. 2024 12:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ani během dubnového přenosu Nintendo Indie Showcase nepadlo datum vydání Hollow Knight: Silksong. I přesto se ale ve zhruba 20minutovém pásmu (ke zhlédnutí níže) předvedlo osmnáct her. Mezi menšími tituly a vyloženě hříčkami se blýsknulo například pokračování výborné tahovky SteamWorld Heist II, české plošinovky Bzzzt nebo roguelike akce s Želvami Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate.

Do kočičího kožichu vás oblékne adventura Little Kitty, Big City, ve které musíte dovést domů domácí kočku. Po cestě na vás čekají nástrahy všednodenního života a velkoměsta. Představte si takové Stray, ale mnohem roztomilejší a méně existenční. Hra kromě Switche vychází i na PC, Xbox One a Xbox Series X/S, kde se ukáže 9. května.

zdroj: Double Dagger Studio

O kyberpunkovou metroidvanii Yars Rising se postará studio WayForward, autoři série skákaček Shantae, ale i Contra 4. Futuristická plošinovka je duchovní nástupce klasiky z Atari Yars's Revenge. Naštěstí na nás nečeká 46 let stará hratelnost, Yars Rising bude v jádru klasická metroidvanie s mixem akce a plížení. Dočkáme se na všech platformách někdy letos.

zdroj: WayForward

Pixelartové RPG s anime stylizací přichází se zajímavou premisou: Refind Self se skrz příběh a rozhodování snaží na základě dat od jiných hráčů uhodnout vaši osobnost. Jde vlastně o gamifikovaný test, který zakrývá práci s daty za tahové souboje a vyplňování dotazníků za konverzaci s NPC. Jeden průchod trvá pouze hodinu, ale hra je stavěná na experimentování a objevování skrytých tajemství. Refind Self: The Personality Test Game vyšlo loni v listopadu na PC, letos v létě se dočkají i majitelé Switche.

zdroj: Lizardry

Želvy Ninja se v červenci podívají na Switch v roguelike akci The Splintered Fate, která původně vyšla loni exkluzivně pro mobilní platformu Apple Arcade. Čtveřice želvích hrdinů se vydává za záchranou svého krysího mistra a cestou musí nabančit Paračovým nindžům. Každý z obojživelných mstitelů oplývá unikátními dovednostmi, které se v boji v náhodně generovaných arénách budou hodit. Hra vychází na Switchi letos v červenci.

zdroj: Super Evil Megacorp

Explorační skákačka na teraformovaném měsíci Jupitera, to je Europa. V krásném prostředí půjde hlavně o volnost a radost z pohybu. Zdolávání překážek, létání a environmentální puzzly pak možná odhalí příběh padlé utopie a posledního člověka mezi troskami megastaveb. Hra vychází letos na PC a Switch, vy si ale na obou platformách už můžete vyzkoušet demo.

zdroj: Future Friends Games

Sympatičtí steampunkoví roboti se vrací ve SteamWorld Heist II. Tentokrát se ale z vesmíru přesouváte na otevřené moře, ve kterém budete s posádkou plundrovat, dobývat nepřátelské základny a potápět ostatní lodě. Příběh plný osobitého humoru a postav slibuje zábavu na více než 35 hodin a přes 150 zbraní, vylepšení, schopností a nepřátel. Stejně jako v prvním díle i v pokračování půjde v tahových soubojích o přesnou mušku, protože projektily se mohou od různých povrchů odrážet. Hra vychází 8. srpna na všechny platformy.

zdroj: Thunderful Development

Vizuální a evokativní lowpoly bizár přináší studio Simogo, tvůrci Year Walk a Sayonara Wild Hearts. Surrealistická adventura v barokní vile rozjede mysteriózní dobrodružství plné iluzí, hlavolamů, podivných postav a zamotaného příběhu. Lorelei and the Laser Eyes vychází 16. května na PC a Nintendo Switch.

zdroj: Annapurna Interactive

Na hybridní konzoli od Nintenda zamíří také mimořádně povedená skákačka Bzzzt od českého vývojáře Karla Matějky. Tuhá, ale návyková hopsačka s roztomilým robůtkem a parádním soundtrackem bude na Switchi k dispozici někdy během léta.

zdroj: ko.dll