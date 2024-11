Vnadná Eve ze Stellar Blade by se mohla podívat na PC

13. 11. 2024 14:08 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Konce kvartálů mají nespornou výhodu: Mezi všemi těmi informacemi a čísly pro investory dokážeme vyčíst spoustu novinek, které nás čekají. Jako například fakt, že se futuristická rubačka Stellar Blade chystá na PC.

„Míříme na vydání v roce 2025. Vzhledem k rostoucím trendům AAA her na Steamu a světovému úspěchu Black Myth: Wukong očekáváme, že si PC verze povede ještě lépe než konzolová,“ odpovídají zástupci firmy k otázkám investorů.

Na prodeje si Shift Up ale rozhodně nestěžují. Byť nesdílí konkrétní čísla, zájem o jejich debut neopadl ani po vydání. A to díky pravidelnému přílivu nového obsahu. Například 20. listopadu se do hry dostane příběhové rozšíření ve spolupráci s NieR: Automata a s foto módem.

O popularitě vnadné Eve svědčí i to, že jihokorejští vývojáři seriózně uvažují o pokračování Stellar Blade, které by vzniklo vedle jejich nového projektu s kódovým označením Project Witches. Jeho vydání je plánované přibližně na rok 2027. Půjde o kombinaci Genshin Impact, Honkai: Star Rail a Fate/Grand Order. Hra vyjde na konzole, PC i mobily s možností hrát v multiplayeru napříč platformami.