Virtuální Mount Everest: Cairn vás naučí bát se výšek i v obýváku

6. 6. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Horolozeceký survival Cairn je pro mě černý kůň indie scény pro letošní rok. Věrohodné zpracování zdolávání horských masivů v nápaditém survivalu předvádí nebezpečné zdolávání velehor a neměnnou hrozbu, před kterou si na tichých masivech připadáte jako nicotný mravenec. Hra zavítá na PC a konzole už letos na podzim.

O čem je Cairn? O překovánání překážek – těch skutečných fyzických, ale i osobních. Virtuální alpinismus dokáže zobrazit, jak je náročný a pohledy do hlubin ve vás zaručeně vyvolají závratě a pocení dlaní. velkou měrou se o to zasluhuje i věrohodné zpracování horolezectví, na kterém vývojáři a vývojářky z The Game Bakers strávili přes tři roky pečlivého studia. Každou končetinu ovládáte individuálně. Drtivá většina ovládání se dá na ovladači zvládnout kombinací analogu a jediného tlačítka. Vypadá to jednoduše, že?

„To vypadá i Gran Turismo, když zatáčíte a zrychlujete stejnými vstupy, ale hodiny musíte trénovat, abyste zlepšili svůj čas na trati byť jen o tři vteřiny,“ říká kreativní ředitel Emeric Tahoa a dodává, že výzva v Cairn není o ovládání, ale o taktickém postupu a udržení rovnováhy. „Pracovali jsme na pokročilém systému pohybu, při kterém se postava pohybuje skutečně jako horolezec. Simulace propočítává fyziku těla, ale také vypětí sil, při kterém vám ubývá výdrž,“ vysvětluje.

Výsledkem je silná imerze. Stačí poslouchat dech alpinisty, sledovat, jak se mu třesou končetiny, a vnímat také vibrace skrz DualSense – nemáte zpětnou vazbu skrz uživatelské rozhraní. Teprve cvikem poznáte, které chyty jsou bezpečné, a které pohyby nemožné.

Druhým pilířem Cairn je volnost. Skalní stěna není sled cest, které pro vás připravili designéři levelů, na každém metru vám může uklouznout ruka. Hora je ručně vyskládaná kámen po kameni, takže se před vámi tyčí obrovská skalní stěna, kterou můžete zdolat takřka libovolnou cestou.