Viktoriánská detektivka The Great Ace Attorney se konečně chystá na západní trh

22. 4. 2021 14:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Příznivcům právnických her, virtuálních soudních rozepří či těm, kdo si prostě jen nade vše užívají možnost v gestu vítězného heroismu možnost namířit ukazovák na nebohého prokurátora za burácivého křiku „Námitka!“ těsně před tím, než rozcupují chatrnou obžalobu na kusy pečlivě sestaveným řetězcem důkazů a logických dedukcí pevných jak skála, jistě není neznámá série Phoenix Wright: Ace Attorney. Přesně to tam totiž provádíte pravidelně v každém dílu.

Mezi tímto publikem se jistě najdou tací, kteří vedli v nelibé patrnosti fakt, že historické spin-offy The Great Ace Attorney Adventures z roku 2013 a The Great Ace Attorney 2: Resolve z roku 2017 vyšly pouze na handheldy a telefony v Japonsku. To už však zanedlouho přestane být pravda, protože Capcom oznámil, že se chystá lokalizace a oba tituly se dostanou na západní trh nejen v angličtině v rámci kolekce zvané The Great Ace Attorney Chronicles.

Titul stojí za pozornost už kvůli pravděpodobně nejbrilantnějším jménům hlavních postav v historii vesmíru. Na kriminálníky si posvítíte v kůži dvojice velikánů, kteří se jmenují... Herlock Sholmes a Rjúnosuke Naruhodó (volně přeloženo Drakoslav JoTakhle).

K tomu se ovšem sluší dodat, že v původní verzi se Herlock jmenoval normálně Sherlock a ke změně došlo dost možná kvůli hrozbě justičních tahanic ze strany rodu Doylů. Ten totiž stále vlastní některá práva na původní Sherlockovy příběhy a pro žalobu rozhodně nejde daleko, jak se ostatně v nedávné minulosti přesvědčili tvůrci filmu Enola Holmes.

Na druhou stranu, vzhledem k žánru hry by se zase jednalo o poměrně poetickou příležitost, jak si vstup na západní trh lehce okořenit. A mimochodem, ani Herlock Sholmes není úplně původní nápad, postava s tímto jménem se vyskytla už v povídkách Arsène Lupin kontra Herlock Sholmes, které v roce 1908 napsal Maurice Leblanc. Ale v tomhle případě už snad nikdo žaloby podávat nebude. zdroj: Archiv

Tak či tak, ve hrách zavítáte do viktoriánské Anglie a Japonska období Meidži. Příběh Rjúnosukeho budete sledovat už od jeho studentských let, kdy teprve doufá, že se jednou stane advokátem. Postupně se seznámíte s ansámblem postav včetně zmiňovaného Herlocka, učiníte spravedlnosti zadost v řadě případů a... stanete se právníkem, samozřejmě.

Hry se dočkají i lokalizovaného dabingu, ale pokud vám mluvená angličtina v japonských hrách zní stejně příjemně, jako když uklouzne ruka na struhadle, netřeba lamentovat – původní namluvení bude samozřejmě na výběr také.

Krom toho přibude taky pár novinek. Osm nových minipříběhů, pár kostýmů pro postavy, virtuální artbook přímo v menu a „mód autopilot“. V něm se můžete soustředit pouze na konzumaci příběhu, hraní a výběr správných odpovědí obstará titul za vás.

A dobrá zpráva na konec – nebude třeba čekat dlouho. The Great Ace Attorney Chronicles vychází 27. července na PC, PlayStation 4 a Switch.