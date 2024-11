Větší nosnost, více FPS, méně zdraví mutantů. Do Stalkera 2 dorazily první mody

22. 11. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Stalker 2: Heart of Chornobyl po dlouhých čtrnácti letech konečně vyšel na PC a Xbox Series X/S, a tak konečně můžete opět navštívit černobylskou Zónu. Zatímco stalkeři podnikají první opatrné krůčky a objevují zákonitosti místního světa stiženého bizarními fyzikálními anomáliemi, vznikají už i první modifikace, které „upravují“ obtížnost a některé mechanismy hry.

Nesoudíme, nakládejte si s legálně pořízenou hrou, jak uznáte za vhodné. Když se někomu prostě nelíbí poměrně striktně omezené místo v batohu (byť můžete třeba využít některého z našich tipů a triků, třeba vám pomohou), můžete si třeba zapnout neomezenou nosnost.

Stejné úpravy lze podniknout i pro degradaci zbraní a oblečení (nebo ji například úplně vypnout). Komu přijdou upíři a poltergeisti jako příliš velké houby na poškození, které pojídají náboje jako vyhladovělá flaksa, může sáhnout po modu, který jejich zdraví snižuje na čtvrtinu.

Komu zase přijde, že dny ubíhají příliš rychle a den s nocí se střídá moc často, může si upravit délku denního cyklu. No a v neposlední řadě už se objevily i první modifikace, které optimalizují místy problematický výkon hry. Například tento mod, který by měl prý zásadně snížit stuttering i vylepšit shadery a vykreslování assetů – ve zkratce se to rovná o 5 až 10 více snímků za vteřinu, což se může hodit třeba na slabších strojích, kde se každé FPS počítá.

Právě bohatá modovací scéna pomohla vytvořit z původní trilogie kult a některé legendární mody jako Anomaly a Lost Alpha se hrají dodnes. Nemůžu se dočkat, až podobné kompletní předělávky dorazí i do Stalkera 2. Hlavně v době, kdy už hra bude lépe optimalizovaná.