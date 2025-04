Vesmír plný pokroucenin. Starless Abyss je karetní defenzivou lidstva před mimozemskou hrozbou

28. 4. 2025 10:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Minulý týden internety a herní platformy ovládlo očekávaně neočekávané vydání The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Reflektor byl namířený jasně a šlo o nešťastný termín pro vydání jiných menších her, které zase trochu více zapadly. Bohužel do této kategorie patří i Starless Abyss – vesmírná karetka nabízející kombinaci mezigalaktického sci-fi s okultismem. Proto na ni trochu posviťme.

Titul je prvotinou malého nizozemského studia Konafa Games, které pod svá křídla vzalo vydavatelství No More Robots (Yes, Your Grace či Descenders). Společně vytvořili příběh o tom, jak se v kůži probuzené Proximy snažíte ochránit lidské pokolení před hrozbou podivné mimozemské rasy postavené na lovecraftovském Cthulhu mýtu. Utkáte se tedy s pochybnými pokrouceninami, pohybujícími se na hranici popsatelnosti.

Herně se jedná o tahový roguelike řízený kartami. V potyčkách velíte flotile lodí skrze balíček karet, který může být složený z kusovek šesti různorodých frakcí. Vždy se tak snažíte nalézt ty nejlepší kombinace schopností a karet.

Na cestě rovněž narazíte na různé artefakty či střepy příčetnosti, s nimiž vylepšujete nejen dovednosti, ale i samotné lodě. A ve chvíli, kdy se ponoříte skutečně hluboko, odhalíte rituální karty, jež jsou schopné okultními silami vaše nepřátele vysloveně zdemolovat. Což se bude nesmírně hodit při potyčkách s jednotlivými bossy tvořících samostatný puzzle.

Starless Abyss je zatím dostupné pouze na PC skrze platformu Steam. Doporučená cenovka je stanovená na 19,50 eur, ale do 9. května běží 10% sleva. Před koupí si můžete vyzkoušet bezplatnou demoverzi, která nabízí první dva akty.