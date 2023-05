Ve Warhammer 40,000: Speed Freeks se zelenokožci utkají v brutálních závodech

31. 5. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Během víkendu proběhla akce Warhammer Skulls 2023, oslava digitálních her z rozlehlých světů Warhammer a Warhammer 40,000. Během ní se ukázala třeba strategie Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, ale také pořádné záběry z očekávané akce Space Marine 2. Mezi představenými projekty se ovšem objevil ještě jeden – Warhammer 40,000: Speed Freeks.

Ten bude adaptovat stejnojmennou stolní hru, tudíž zabrousí do zcela odlišného žánru a představí vysokooktanové závody, ve kterých se kult zelenokožců zblázněných do rychlosti v různorodých vozítkách utká plech na plech. Titul pokračuje v tradici bojových závodních her, ve kterých není nutně nejdůležitější dojet první, ale hlavně přežít.

Projekt připravuje studio Caged Element, které v minulosti přineslo duchovního nástupce série Rollcage – GRIP: Combat Racing. Ten se sice nedočkal vyloženě pozitivního přijetí, ale rozhodně se dá říct, že zrovna s tímto žánrem mají tvůrci zkušenosti. A třeba se z minulé hry poučili. S vydáním jim tentokrát pomůže německo-rakouská společnost Plaion.

V žádném případě neočekávejte nějakou příběhovou kampaň. Speed Freeks jsou primárně multiplayerovým titulem, který vás vypustí do zápasů až 16 hráčů. Zápolení se budete moct věnovat na několika unikátních mapách, kdy tvůrci tvrdí, že každý ze zápasů bude odlišný.

Vždy se ale půjde prohánět v jednom ze sedmi unikátních vozidel, která se dělí do jednotlivých herních tříd. Naleznete zde houževnaté obrněné tanky, podpůrné stroje i mašiny zaměřené především na rozdávání velkého poškození. Za každý z těchto typů se hraje odlišně, ale víceméně vždy platí, že budete po zuby ozbrojení pořádným arzenálem.

Motorem celého zážitku je Unreal Engine 5, který se dle slov tvůrců zajistí o to, abyste na svých obrazovkách měli ultimátní vizuální zážitek z temné budoucnosti. Což je možná poněkud přehnané tvrzení, protože zas tak dobře hra na pohled rozhodně nevypadá.

zdroj: Plaion

Datum vydání plné verze prozatím odhalené nebylo a hra zamíří pouze na PC skrze Steam. Na této platformě si ale už nyní můžete zažádat o přístup do alfa testování, které probíhá do 8. června. Pokud to unesou servery, postupně by se do něj měli dostat všichni zájemci.