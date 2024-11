Ve VR helmě proti vetřelcům vyrazíte za měsíc. Hitman pro PS VR2 se odkládá

19. 11. 2024 13:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na VR headsety se konečně dostávají velkorozpočtové hry silných značek. Batman: Arkham Shadow je fantastická jízda pro Meta Quest, Metro Awakening proškolí vaše svěrače v nejedné děsivé scéně postapokalyptického moskevského metra a o ještě větší zkoušku spodního prádla se postará chystaný Alien: Rogue Incursion.

Hra se slavným xenomorfem se dostane na Steam VR, Meta Quest a PS VR2 už 19. prosince. Ikonické zbraně, vybavení, lokace, pípání pohybového detektoru, to vše by mělo podtrhnout vyprávění bývalé koloniální mariňačky Zuly Hendricks, která se spolu se syntetickým parťákem Davisem 01 vydává na záchrannou misi s cílem dostat ven své někdejší kolegy. No a kam jinam by ji osud mohl zavést než na exoplanetární výzkumnou stanici Gemini, v níž čekají hrůzy schopné zatnout tipec celému lidstvu – jeden kyselinokrvý a povědomý predátor.

Vetřelci dokáží chytře využívat útoků z různých stran, takže o infarktové lekačky nebude nouze. Konfliktům se ale můžete vyhnout tichým postupem, protože xenomorfové reagují hlavně na zvuky. Díky dynamickému spawnování by neměly být žádné dva průchody stejné. Jestli jste dvouústému vetřelci někdy chtěli stanout nepříjemně blízko tváří v tvář, budete mít příležitost za měsíc.

Kdybyste chtěli naopak v kůži neporazitelného predátora stanout vy, na Steam VR a Meta Quest nedávno vyšel Hitman 3 VR: Reloaded, který ze simulátoru nájemného zabijáka dělá skutečně imerzivní a vražedné hřiště. Verze pro PS VR2 se ale zpozdí a vyjde až příští rok 27. března.

Verze pro VR headset od PlayStationu se bude pyšnit hned několika novinkami, na které tým potřebuje více času. Jmenovitě třeba aktivní nabíjení, ale hlavně v IO Interactive nepředělávají jenom třetí díl, ale kompletní World of Assassination. To znamená všech 20 lokací a 100 zbraní a předmětů, které se v celé trilogii objevily. A co by byl Hitman, kdybys nemohl třímat zbraně akimbo, nebo používat obě ruce nezávisle na sobě – takže klidně můžete páčit zámek a zároveň se krýt Silverballerem.

Mnohem větší roli budou v této verzi hrát gesta. Televizi ve hře nezapnete tlačítkem ovladače, ale skutečně stisknutím vypínače v rohu obrazovky, drink otrávíte nakapáním jedu do skleničky a podobně. Všechna tato vylepšení mohou za to, že Hitman World of Assassination VR vyjde na PS VR2 o tři měsíce později oproti původnímu plánu.