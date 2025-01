V postapo střílečce Forest Reigns od tvůrců prvního Stalkera budete bojovat proti přírodě

15. 1. 2025 11:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Byli jste někdy v Paříži? A co v Paříži, kterou spolknul zmutovaný les, aha? Pokud ne, vezme vás do přírodní postapokalypsy střílečka Forest Reigns od tvůrců Stalkera: Shadow of Chernobyl a Survarium. Spíše než krásně zarostlý konec světa z The Last of Us hra připomíná BioShock – kdyby Rapture nebylo pod mořským dnem, ale v hustém lese, který se neustále mění a vyvíjí.

Hlavně, titulní hvozd není jen shluk stromů, ale vědomá entita s vlastními cíli, emocemi, myšlenkami. A ano, můžete si jej znepřátelit, stejně jako ochočit, aby vám byl po vůli a propůjčil vám schopnosti - jako třeba vyvolat ze země kořeny, za kterými se dá krýt (řekl tady někdo plazmidy?).

Tvůrci z VG Entertainment lákají na nelineární příběh, dynamické frakce, RPG systém, výrobu předmětů, zkrátka to, co by pořádný immersive sim měl umět. Nehledě na realistické chování zbraní, spousty úprav a zlepšování výstroje.

Velkou roli bude hrát samotná přírodou proměněná Paříž. Reálné čtvrti a památky proměněné k nepoznání bizarní flórou mi vizuálem připomínají třeba film Anihilace. Každopádně na záhadu uprostřed lesa si každý musí přijít sám a bude odrážet jeho rozhodnutí a chování ve hře.

Forest Reigns zatím nemá datum vydání, chystá se na PC, tak si jej mezitím můžete přidat do seznamu přání, ať vám neuniknou žádné novinky.