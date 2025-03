V pokračování minimalistické strategie Islanders: New Shores stavíte vesničky na malebných pobřežích

4. 3. 2025 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud jste nehráli úchvatnou minimalistickou strategii Islanders, tak šup na Steam a za asi 5 euro tenhle rest napravit! Skvělá relaxační hříčka vás nechá stavět rozličné budovy s různými charakteristikami na členitých ostrovech. Cíl je přitom velmi jednoduchý – sbírat ideálním umístěním body a odemykat si nové stavby.

Velmi podobná hratelnost nás čeká letos v pokračování Islanders: New Shores. Opět v ještě rozmanitějších úrovních a biomech budeme hledat dokonalé umístění domečků, majáků a farem tak, aby nám z něj padlo co nejvíce bodů. Kupříkladu výrobci cihel potřebují v okolí co nejvíce písku, takže je ideální je umístit na pobřeží. Šamani zase získávali bonusy za rostliny a malusy za jiné stavby v sousedství a podobně.

Výsledkem byl fantasticky odpočinkový zážitek, který na vás netlačil žádnou akcí, stresem ani časovým limitem. Jen nekonečné stavění malebných krajinek za tónů ideální zenové hudby a odemykání nových levelů.

Islanders: New Shores formuli rozšíří o ještě více budov, synergií, biomů a grafického pozlátka. Nově do hry přibudou i speciální schopnosti, které vám dají ještě více možností, jak dosáhnout nejvyššího skóre – třeba zbouráním nevyhovující stavby. Grafická stylizace zůstává velmi podobná prvnímu dílu z roku 2019, hra dostane foto mód, ale i různé tematické filtry jako třeba pixel art nebo monochromatický.

Islanders: New Shores vyjde ještě letos na PC, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.