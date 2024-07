V Orcs Must Die! Deathtrap budete bránit hrad před přívalem zelenokožců

18. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ztřeštěná tower defense série Orcs Must Die! má za sebou už tři díly, kdy chystaná nečíslovaná novinka s podtitulem Deathtrap naznačuje, že půjde o jakýsi přerod a reboot značky. V jádru vás ale stále čeká masakrování hordy orků, rozmisťování pastí a nekonečná akce.

Princip Orcs Must Die! Deathtrap je jednoduchý a příliš se neliší od předchozích her – z portálu vybíhají stovky různorodých orků, na které stražíte pasti a všemi dostupnými prostředky se snažíte, aby vám nepronikli do hradu. Chystaný díl chce být větší, rozmanitější a ve všem zkrátka lepší, platí to i pro humor a ulítlou ragdoll fyziku, která bude díky Unreal Engine 5 ještě přepálenější.

Velkým lákadlem je kooperace čtyř hráčů, mnohem bohatší a rozmanitější RPG systém, rozsáhlejší úrovně či přepracovaný soubojový systém. Na výběr budete mít hned z několika rolí, kdy každá nabízí jedinečné zbraně, schopnosti a pasti. Hra se pak bude přizpůsobovat aktuálnímu počtu válečníků, takže si ji pohodlně užijete sami i s přáteli.

Takřka nekonečnou hratelnost zajistí větší zaměření na roguelite režim. Náhodné bonusy, postihy, ale i samotná skladba úrovní má zaručit, že se repetitivnost jen tak nedostaví – tedy pokud máte rádi masakrování orků, to se jen tak nezmění. Bude pak na vás, jestli si to s zelenokožci vyříkáte pěkně tváří v tvář po kolena v hektolitrech krve, nebo raději vystavíte důmyslný systém pastí a dáte přednost orkocidě z dálky.

Po každé vlně se pak budete rozhodovat, jestli zvládnete ještě jednu za potenciálně větší odměnu, nebo si to pomažete zpátky do hradu, abyste mohli utratit naškudlené body a materiály za nové schopnosti, plány pastí a výzbroj. Cunami orků je totiž jen předvoj před bossy a orčím generálem, který vám může pořádně zatopit. Mimochodem, nepředvídatelnost a další faktor náhody a nekonečných permutací zajistí i denní doba a počasí, které ovlivní hratelnost.

Orcs Must Die! Deathtrap je v plánu na začátek příštího roku na PC a Xbox Series X/S, a to i s českými titulky.