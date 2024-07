V nové Zeldě si zahrajeme i za Linka, napovídá ratingová agentura

15. 7. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nintendo často úspěšně chrání důležité detaily o svých hrách až do samotného vydání. Stačí vzpomenout na Tears of the Kingdom a obrovskou část hry, které se odehrávala v podzemí, o níž nikdo až do vydání neměl ani páru. U chystaných The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se mu to ale možná tak úplně nepovedlo.

Echoes of Wisdom měla být hra, ve které si vůbec poprvé zahrajeme za titulní princeznu Zeldu. Ta bude místo meče vládnout čarovné holi, s jejíž pomocí může klonovat a vyvolávat předměty z herního světa. Zahrajeme si ale i za šermíře Linka. Napovídá to ratingová agentura ESRB, která v těchto dnech hře udělila hodnocení „pro všechny – 10+“.

Popis napovídá, že v zelený kroj oděný hrdina používá k vypořádání se s nepřáteli meč a šípy, zatímco Zelda vládne magii. Link má být v Echoes of Wisdom v zajetí časoprostorových trhlin, takže se nabízí, že se podíváme i do alternativního Hyrule, ve kterém přijde ke slovu Linkova čepel, zatímco „normální“ království bude osvobozovat zase Zelda.

zdroj: Nintendo

Echoes of Wisdom se bude spíše podobat remaku Link's Awakening než Tears of the Kingdom. Opět nás čeká izometrický pohled seshora a k tomu spíše logická hratelnost, která ustupuje akci. Vyvolávání předmětů a monster ale napovídá, že Echoes of Wisdom budou opět skvěle kreativní hrou, která vás nebude svazovat zbytečnými omezeními a nechá vás tvořit a přicházet na řešení hádanek po svém.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vychází 26. září na Nintendo Switch.