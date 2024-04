V létě se dočkáme roztomilé steampunkové tahovky SteamWorld Heist II

18. 4. 2024 10:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tahové 2D RPG s roztomilými robůtky se vrací v pokračování SteamWorld Heist II. Steampunkové dobrodružství se protentokrát přesouvá z hlubin černočerného vesmíru do blankytné modři oceánských vod. Družina svérázných plechovek se vydává pátrat po záhadě samotné vody! Oceloví roboti si totiž lámou hlavu, proč tato tajemná substance zapříčiňuje rezivění mechanických součástek. Oznamovací trailer můžete zhlédnout výše.

Kromě povznášejícího humoru se můžeme opět těšit na tahovou hratelnost, ve které přestřelkám se zlými konstrukty dominují střely odrážené od různých povrchů. To abyste trefili třeba zlouna, který se krčí za neprůstřelnou překážkou. Přesnost bude stejně jako v prvním SteamWorld Heist zkrátka klíčová. Hra zapadá do univerza SteamWorld, kam už patří plošinovka SteamWorld Dig, budovatelská strategie SteamWorld Build nebo i karetní SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Chystá se i akční 3D adventura SteamWorld Headhunter.

Chybět nebude ani spousta rozličných zbraní s různými vlastnostmi, projektily a režimy střelby. Posádku parní bárky si můžete upravit dle libosti díky nápaditému systému povolání s unikátními schopnostmi. Novinkou budou i realtimové námořní souboje, plundrování nepřátelských základen, ze kterých získáte kořist na zlepšování lodi a charismatických svěřenců.

O soundtrack se postará fantastické evokativní trio Steam Powered Giraffe, jejichž parádní písně doprovodí fantasticky stylizovanou grafiku, která od prvního dílu ušla notný kus cesty.



SteamWorld Heist II zkrátka vypadá na skvělou hru, kterou nechcete minout! Dohrání vám pak zabere zhruba 35 hodin. Steampunková tahovka vychází 8. srpna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.