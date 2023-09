V dalším bizarním simulátoru se stanete čističem bazénů

18. 9. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdo by to byl řekl, že když ve hře vyměníte pistoli za vapku, bude z toho takový fenomén? PowerWash Simulator je nejen etalon relaxačních titulů, ale také pomohl stvořit vlastní subžánr uklízečských her. Například Pool Cleaning Simulator zachovává koncept čištění zaneřáděných povrchů, ale zaměřuje se pouze na údržbu bazénů. Na trailer se můžete podívat výše.

Od luxusních zahrad až po veřejné plavecké bazény. Každá wellness oáza potřebuje hromadu práce a hektolitry saponátu, aby se z ní opět stala nablýskaná Šangri-la relaxace. Každý scénář bude unikátní výzvou. Cíl ale bude jediný: Centimetr po centimetru zbavit kachličky nánosů sinic, krve a špíny.

Postupně si práci ulehčíte odemykáním různých nástrojů a vybavení od obyčejné žínky až po robotický čistič. Svou roli bude hrát také dynamické počasí a realistická fyzika vody. Pool Cleaning Simulator by měl přinést návykové a uklidňující hraní, v jehož jádru je uspokojivá a meditativní proměna prostředí v neposkvrněný azyl.

Hra vychází v předběžném přístupu, ve kterém si pobude maximálně rok. Vývojáři z Rubens Games plánují úzce spolupracovat s komunitou a její zpětnou vazbou při vylepšování a přidávání nových funkcí.